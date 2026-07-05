Quem ama cuida avança seis anos com Adriana em busca de vingança

A nova fase da novela “Quem Ama Cuida” começa nesta segunda-feira, 6 de julho, marcada pela libertação de Adriana, que fica livre após seis anos de prisão. Ela foi condenada injustamente pela morte de Arthur Brandão, personagem interpretado por Antonio Fagundes. Agora, a fisioterapeuta, vivida por Leticia Colin, deixa a cadeia em liberdade condicional, mas não retorna ao mesmo ponto em que estava antes de ser presa.

Adriana muda sua abordagem. Em vez de apenas reagir ao que aconteceu com ela, ela observa e planeja seus próximos passos. No centro de suas ações está um segredo que não parece imediatamente relacionado à sua condenação: ela descobre que Dora, interpretada por Mariana Ximenes, e André, vivido por Henrique Barreira, mantêm um romance oculto. Essa informação se torna uma arma em seu plano contra Ademir, interpretado por Dan Stulbach, que é visto como o responsável pela manipulação do julgamento que a levou à prisão.

À medida que Adriana busca vingança, Pilar, personagem de Isabel Teixeira, também passa por suas dificuldades. Ela começa a enfrentar um homem que conhece seus crimes e usa isso para chantageá-la. A situação de Pilar se complica ainda mais após um assalto violento, onde seu motorista é morto, aumentando a tensão em seu arco narrativo.

Enquanto isso, Pedro, interpretado por Chay Suede, lida com sua própria insatisfação. Ele admite que não é feliz e isso reabre antigas feridas em Adriana, que nunca conseguiu superar completamente seu amor por ele. Pedro está casado com Bruna, interpretada por Fernanda Marques, a mulher que o traiu com uma falsa gravidez. O casamento se revela uma tentativa frustrada de seguir em frente enquanto Adriana estava na prisão.

Adriana enfrenta não só desafios emocionais, mas também discriminação. Um episódio impactante acontece quando uma entrevista de emprego é cancelada ao revelarem seu passado como ex-presidiária. Isso mostra que, apesar de sua liberdade condicional, os estigmas permanecem, aumentando sua frustração em relação à injustiça que sofreu.

O reencontro entre Adriana e Pilar diante do túmulo de Arthur revela uma nova dinâmica entre as duas. Pilar tenta humilhá-la novamente, mas encontra uma Adriana mais forte e determinada, que não cede às provocações. A rivalidade entre elas permanece, mas a balança do poder já não está do mesmo lado.

A novela tem conseguido boa audiência, registrando uma média de 22 pontos na Grande São Paulo, o que representa cerca de 1,7 milhão de lares. No Rio de Janeiro, os números são ainda melhores, com média de 26 pontos. “Quem Ama Cuida”, que estreou em 18 de maio e é escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção de Amora Mautner, está programada para ser exibida até 22 de janeiro de 2027, com mais de 210 capítulos previstos.