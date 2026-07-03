Se liga Brasil é superado pelo Balanço Geral Manhã
Audiência na TV: Destaques de 2 de julho de 2026
A disputa pela audiência na televisão continua acirrada, especialmente entre as emissoras que competem mais diretamente por espaços no ranking. Na última quinta-feira, 2 de julho de 2026, o programa Aqui Agora e o SBT Brasil enfrentaram dificuldades, registrando índices preocupantes e com a ameaça de serem superados pelos telejornais da Band.
Na faixa de horário do almoço, o programa Jogo Aberto SP intensificou sua batalha para conquistar o terceiro lugar na audiência, enquanto, pela manhã, o Se Liga Brasil perdeu força e foi ultrapassado pelo Balanço Geral Manhã.
Outros programas estão se destacando nas suas respectivas faixas. A Praça é Nossa conseguiu ampliar sua vantagem sobre Casa do Patrão, e A Tarde é Sua teve uma média de audiência que correspondeu exatamente à metade da que o Melhor da Tarde obteve.
A seguir, estão as médias de audiência na Grande São Paulo para os principais programas da televisão, baseados nos dados consolidados do Ibope:
Audiências da Globo
- Bom Dia SP: 7,1 pontos
- Bom Dia Brasil: 8,1 pontos
- Encontro com Patrícia Poeta: 6,8 pontos
- Mais Você: 7,2 pontos
- SP1: 9,7 pontos
- Globo Esporte: 9,7 pontos
- Jornal Hoje: 10,5 pontos
- Edição Especial: Além do Tempo: 10,8 pontos
- Bora pro Jogo: 9,6 pontos
- Copa do Mundo: Espanha x Áustria: 14,8 pontos
- Pós-jogo: 18,9 pontos
- A Nobreza do Amor: 19,6 pontos
- SP2: 21,6 pontos
- Coração Acelerado: 21,3 pontos
- Jornal Nacional: 22,3 pontos
- Quem Ama Cuida: 22,8 pontos
- Cinema Especial: Na Mira do Perigo: 13,5 pontos
- Central da Copa: 7,6 pontos
- Jornal da Globo: 6,1 pontos
- A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,7 pontos
- Coração Acelerado (reapresentação): 4,0 pontos
- Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5 pontos
- Hora 1: 4,3 pontos
Audiências da Record
- Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
- Fala Brasil: 2,8 pontos
- Hoje em Dia: 3,2 pontos
- Balanço Geral SP: 4,6 pontos
- The Love School: 5,2 pontos
- Jesus: 4,1 pontos
- Cidade Alerta: 4,0 pontos
- Jornal da Record: 6,6 pontos
Audiências do SBT
- Se Liga, Brasil: 1,5 pontos
- Primeiro Impacto: 2,4 pontos
- Chaves: 2,4 pontos
- Programa do Ratinho: 4,1 pontos
- A Praça é Nossa: 4,4 pontos
Audiências da Band
- Jogo Aberto SP: 2,2 pontos
- Brasil Urgente SP: 2,3 pontos
- Jornal da Band: 2,7 pontos
Audiências da RedeTV!
- A Tarde é Sua: 0,6 pontos
- Rapidinhas da Fama: 0,5 pontos
- Operação de Risco (reapresentação): 0,7 pontos
Os números de audiência são representativos para a Grande São Paulo, onde cada ponto corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios. Esses dados servem como um importante barômetro para o mercado publicitário, ajudando na tomada de decisões sobre investimentos em mídia e pautas de programação. A competição entre as emissoras promete seguir intensa nos próximos dias, à medida que novos conteúdos e formatos são apresentados ao público.