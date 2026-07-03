Se liga Brasil é superado pelo Balanço Geral Manhã

Audiência na TV: Destaques de 2 de julho de 2026

A disputa pela audiência na televisão continua acirrada, especialmente entre as emissoras que competem mais diretamente por espaços no ranking. Na última quinta-feira, 2 de julho de 2026, o programa Aqui Agora e o SBT Brasil enfrentaram dificuldades, registrando índices preocupantes e com a ameaça de serem superados pelos telejornais da Band.

Na faixa de horário do almoço, o programa Jogo Aberto SP intensificou sua batalha para conquistar o terceiro lugar na audiência, enquanto, pela manhã, o Se Liga Brasil perdeu força e foi ultrapassado pelo Balanço Geral Manhã.

Outros programas estão se destacando nas suas respectivas faixas. A Praça é Nossa conseguiu ampliar sua vantagem sobre Casa do Patrão, e A Tarde é Sua teve uma média de audiência que correspondeu exatamente à metade da que o Melhor da Tarde obteve.

A seguir, estão as médias de audiência na Grande São Paulo para os principais programas da televisão, baseados nos dados consolidados do Ibope:

Audiências da Globo

Bom Dia SP : 7,1 pontos

: 7,1 pontos Bom Dia Brasil : 8,1 pontos

: 8,1 pontos Encontro com Patrícia Poeta : 6,8 pontos

: 6,8 pontos Mais Você : 7,2 pontos

: 7,2 pontos SP1 : 9,7 pontos

: 9,7 pontos Globo Esporte : 9,7 pontos

: 9,7 pontos Jornal Hoje : 10,5 pontos

: 10,5 pontos Edição Especial: Além do Tempo : 10,8 pontos

: 10,8 pontos Bora pro Jogo : 9,6 pontos

: 9,6 pontos Copa do Mundo: Espanha x Áustria : 14,8 pontos

: 14,8 pontos Pós-jogo : 18,9 pontos

: 18,9 pontos A Nobreza do Amor : 19,6 pontos

: 19,6 pontos SP2 : 21,6 pontos

: 21,6 pontos Coração Acelerado : 21,3 pontos

: 21,3 pontos Jornal Nacional : 22,3 pontos

: 22,3 pontos Quem Ama Cuida : 22,8 pontos

: 22,8 pontos Cinema Especial: Na Mira do Perigo : 13,5 pontos

: 13,5 pontos Central da Copa : 7,6 pontos

: 7,6 pontos Jornal da Globo : 6,1 pontos

: 6,1 pontos A Nobreza do Amor (reapresentação) : 4,7 pontos

: 4,7 pontos Coração Acelerado (reapresentação) : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Comédia na Madruga: Vai Que Cola : 3,5 pontos

: 3,5 pontos Hora 1: 4,3 pontos

Audiências da Record

Balanço Geral Manhã : 1,8 pontos

: 1,8 pontos Fala Brasil : 2,8 pontos

: 2,8 pontos Hoje em Dia : 3,2 pontos

: 3,2 pontos Balanço Geral SP : 4,6 pontos

: 4,6 pontos The Love School : 5,2 pontos

: 5,2 pontos Jesus : 4,1 pontos

: 4,1 pontos Cidade Alerta : 4,0 pontos

: 4,0 pontos Jornal da Record: 6,6 pontos

Audiências do SBT

Se Liga, Brasil : 1,5 pontos

: 1,5 pontos Primeiro Impacto : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Chaves : 2,4 pontos

: 2,4 pontos Programa do Ratinho : 4,1 pontos

: 4,1 pontos A Praça é Nossa: 4,4 pontos

Audiências da Band

Jogo Aberto SP : 2,2 pontos

: 2,2 pontos Brasil Urgente SP : 2,3 pontos

: 2,3 pontos Jornal da Band: 2,7 pontos

Audiências da RedeTV!

A Tarde é Sua : 0,6 pontos

: 0,6 pontos Rapidinhas da Fama : 0,5 pontos

: 0,5 pontos Operação de Risco (reapresentação): 0,7 pontos

Os números de audiência são representativos para a Grande São Paulo, onde cada ponto corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios. Esses dados servem como um importante barômetro para o mercado publicitário, ajudando na tomada de decisões sobre investimentos em mídia e pautas de programação. A competição entre as emissoras promete seguir intensa nos próximos dias, à medida que novos conteúdos e formatos são apresentados ao público.