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Se liga Brasil é superado pelo Balanço Geral Manhã

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Audiência 02/07: Se Liga Brasil perde o fôlego e é superado pelo Balanço Geral Manhã
Se Liga Brasil perde o fôlego e é superado pelo Balanço Geral Manhã

Audiência na TV: Destaques de 2 de julho de 2026

A disputa pela audiência na televisão continua acirrada, especialmente entre as emissoras que competem mais diretamente por espaços no ranking. Na última quinta-feira, 2 de julho de 2026, o programa Aqui Agora e o SBT Brasil enfrentaram dificuldades, registrando índices preocupantes e com a ameaça de serem superados pelos telejornais da Band.

Na faixa de horário do almoço, o programa Jogo Aberto SP intensificou sua batalha para conquistar o terceiro lugar na audiência, enquanto, pela manhã, o Se Liga Brasil perdeu força e foi ultrapassado pelo Balanço Geral Manhã.

Outros programas estão se destacando nas suas respectivas faixas. A Praça é Nossa conseguiu ampliar sua vantagem sobre Casa do Patrão, e A Tarde é Sua teve uma média de audiência que correspondeu exatamente à metade da que o Melhor da Tarde obteve.

A seguir, estão as médias de audiência na Grande São Paulo para os principais programas da televisão, baseados nos dados consolidados do Ibope:

Audiências da Globo

  • Bom Dia SP: 7,1 pontos
  • Bom Dia Brasil: 8,1 pontos
  • Encontro com Patrícia Poeta: 6,8 pontos
  • Mais Você: 7,2 pontos
  • SP1: 9,7 pontos
  • Globo Esporte: 9,7 pontos
  • Jornal Hoje: 10,5 pontos
  • Edição Especial: Além do Tempo: 10,8 pontos
  • Bora pro Jogo: 9,6 pontos
  • Copa do Mundo: Espanha x Áustria: 14,8 pontos
  • Pós-jogo: 18,9 pontos
  • A Nobreza do Amor: 19,6 pontos
  • SP2: 21,6 pontos
  • Coração Acelerado: 21,3 pontos
  • Jornal Nacional: 22,3 pontos
  • Quem Ama Cuida: 22,8 pontos
  • Cinema Especial: Na Mira do Perigo: 13,5 pontos
  • Central da Copa: 7,6 pontos
  • Jornal da Globo: 6,1 pontos
  • A Nobreza do Amor (reapresentação): 4,7 pontos
  • Coração Acelerado (reapresentação): 4,0 pontos
  • Comédia na Madruga: Vai Que Cola: 3,5 pontos
  • Hora 1: 4,3 pontos

Audiências da Record

  • Balanço Geral Manhã: 1,8 pontos
  • Fala Brasil: 2,8 pontos
  • Hoje em Dia: 3,2 pontos
  • Balanço Geral SP: 4,6 pontos
  • The Love School: 5,2 pontos
  • Jesus: 4,1 pontos
  • Cidade Alerta: 4,0 pontos
  • Jornal da Record: 6,6 pontos

Audiências do SBT

  • Se Liga, Brasil: 1,5 pontos
  • Primeiro Impacto: 2,4 pontos
  • Chaves: 2,4 pontos
  • Programa do Ratinho: 4,1 pontos
  • A Praça é Nossa: 4,4 pontos

Audiências da Band

  • Jogo Aberto SP: 2,2 pontos
  • Brasil Urgente SP: 2,3 pontos
  • Jornal da Band: 2,7 pontos

Audiências da RedeTV!

  • A Tarde é Sua: 0,6 pontos
  • Rapidinhas da Fama: 0,5 pontos
  • Operação de Risco (reapresentação): 0,7 pontos

Os números de audiência são representativos para a Grande São Paulo, onde cada ponto corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios. Esses dados servem como um importante barômetro para o mercado publicitário, ajudando na tomada de decisões sobre investimentos em mídia e pautas de programação. A competição entre as emissoras promete seguir intensa nos próximos dias, à medida que novos conteúdos e formatos são apresentados ao público.

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