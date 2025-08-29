Notícias

Jovem de Brasília, aos 11 anos, cria fórmula matemática aprovada

Aos 11 anos, jovem de Brasília criou fórmula matemática aprovada por professores de universidade
Foto: Andressa Anholete/Agência CLDF

Rafael Kessler Ferreira, um jovem estudante de Brasília, se destacou recentemente ao criar uma fórmula inovadora durante a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Com apenas 11 anos, ele recebeu uma Moção de Louvor na Câmara Legislativa do Distrito Federal, em reconhecimento à sua contribuição significativa para a matemática.

A homenagem rolou em uma cerimônia marcante em Brasília, onde a alegria pela conquista de Rafael foi compartilhada com familiares e amigos. É sempre gratificante ver o talento das novas gerações sendo reconhecido, não é mesmo?

A formulação e o reconhecimento

Na prova da OBMEP, Rafael desenvolveu uma fórmula que promete simplificar a resolução de problemas de contagem em grades de quadradinhos. Esse tipo de inovação pode parecer complexo, mas é incrível como uma ideia simples pode fazer a diferença! O professor Augusto Hung ficou tão impressionado que levou a invenção de Rafael para especialistas da Universidade de Brasília, que também validaram a fórmula pela sua eficiência.

É uma ótima lembrança de como uma mente jovem pode trazer soluções novas e práticas para desafios matemáticos.

Impacto e relevância da OBMEP

A OBMEP é uma plataforma essencial para quem busca desenvolver talentos em matemática no Brasil. Desde que começou, esse evento já engajou milhões de estudantes, atuando como um verdadeiro vetor de descoberta e promoção de habilidades. Em 2025, a competição completa 20 anos e já teve cerca de 18,6 milhões de participantes na última edição.

Além de estimular a curiosidade acadêmica, a OBMEP ajuda a melhorar a qualidade da educação básica no país. O sucesso de Rafael não é só a realização de um estudante, mas também um reflexo do trabalho incrível de escolas e professores que estão sempre atentos a jovens prodígios. Iniciativas como essa abrem portas e oferecem oportunidades desde cedo, mostrando que todos têm um potencial a ser explorado.

