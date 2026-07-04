Taís Araujo participa brevemente de A nobreza do amor

A atriz Taís Araújo fará uma participação breve na novela “A Nobreza do Amor” após ter recusado um convite inicial para um papel maior. A novidade foi confirmada por fontes do meio artístico. Taís, que é conhecida por sua atuação marcante em “Vale Tudo”, tem analisado novas propostas com cautela e decidiu aceitar a participação na trama, embora em um formato menor.

Inicialmente, ela tinha sido convidada para interpretar a princesa Binta. No entanto, por conta de sua agenda ocupada, Taís não conseguiu se comprometer com a extensão do papel. Com uma nova negociação, sua participação foi ajustada, permitindo que ela mantivesse um vínculo com a história da realeza que a novela apresenta.

Os planos para a gravação da personagem de Taís, caso não aconteçam mudanças inesperadas, estão agendados para os próximos dias. O novo papel ainda faz parte da nobreza, mas apresenta características diferentes das discutidas anteriormente, garantindo assim a presença da atriz na produção.

Com a mudança, o papel de Binta foi entregue à atriz angolana Lesliana Pereira, que já possui experiência em novelas brasileiras, tendo atuado em “I Love Paraisópolis” em 2015. Na trama, a personagem de Lesliana terá um papel importante ao interagir com Jendal, interpretado por Lázaro Ramos.

Além disso, a família de Binta também foi definida. Os atores Jorge Lucas e Ana Miranda foram escalados para interpretar os pais da nova princesa, enriquecendo a narrativa do núcleo da realeza.

A decisão de Taís em restringir sua presença nas telas não se limita somente a “A Nobreza do Amor”. Ela também recusou uma participação na novela “Por Você”, que está prevista para estrear em agosto. Essa escolha reflete uma nova fase na carreira de Taís, que está priorizando projetos teatrais e medindo cuidadosamente cada convite antes de se comprometer com novas produções televisivas.

Assim, a presença de Taís em “A Nobreza do Amor” promete ser interessante, mas sem comprometer o tempo que ela tem se esforçado para reservar para outras atividades artísticas.