Silvia Pfeifer e Helena Fernandes no Jogo das 3 Pistas do SBT

Patricia Abravanel irá comandar o Programa Silvio Santos neste domingo, logo após a partida entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo FIFA 2026. O programa promete trazer o clima de competição do futebol para os seus quadros humorísticos e de disputa.

Uma das atrações deste episódio será uma pegadinha inédita chamada “Sair com Carro do Cliente”. Nela, clientes que acham que seus carros estão envolvidos em um acidente são surpreendidos com a situação gerada por KanKan e Tiago Bezerra, que atuam como parte da armadilha no estacionamento. A confusão aumenta quando eles propõem entregar o carro de outro cliente como solução. Ivo Holanda também participa da ação, adicionando mais humor à cena.

Outra novidade é o quadro “Copinha SBT”, que promove um amistoso entre as equipes do Programa Silvio Santos e de “A Praça é Nossa”. Essa competição busca integrar a atmosfera da Copa do Mundo ao universo do auditório, sem se limitar apenas aos jogos.

O programa também contará com o “Show de Calouros”, onde diversos talentos se apresentarão. Alisson Souza trará música, Ariella Plin realizará uma performance drag, Flávia Cury e Derick Jacinto se destacam no sapateado, Jay Bergamini tocará em dois pianos, e Giovana Freitas se apresentará como contorcionista. A avaliação das performances ficará a cargo dos jurados Lord Vinheteiro, Dudu Bertholini, Cela, Rodrigo Capella, Nany People e Fuça.

Para encerrar a noite, o “Jogo das 3 Pistas” contará com a participação das atrizes Silvia Pfeifer e Helena Fernandes, que tentarão descobrir respostas com o menor número de dicas possível, sob a condução de Patricia Abravanel. Durante o jogo, haverá espaço para trocar lembranças sobre as carreiras das convidadas.

Com a apresentação de Patricia Abravanel, o Programa Silvio Santos unirá humor, competição e interação com o público, proporcionando uma experiência divertida que vai do estacionamento até o placar da Copinha, passando por diversas atrações de entretenimento.