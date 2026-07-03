Pedro Bial inicia nova temporada do Conversa com Fernanda Torres

A nova temporada do talk show apresentado por Pedro Bial estreia no dia 7 de julho, às 23h30. O programa, que antes era exibido diariamente à noite, agora terá uma nova abordagem, passando a ser semanal, todas as terças-feiras. Serão 12 episódios, com previsão de término em setembro, mantendo o foco nas conversas com convidados de diversas áreas.

O primeiro episódio contará com a participação da atriz Fernanda Torres. As gravações serão realizadas no icônico Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, que servirá como principal cenário para as entrevistas desta nova fase do programa. A escolha desse local visa criar um ambiente mais sofisticado, mas ainda assim preservando a essência das conversas próximas e informais entre Bial e os entrevistados.

A mudança no formato do programa foi motivada por críticas do apresentador em relação ao horário anterior, quando “Conversa com Bial” ia ao ar por volta da 1h45 da manhã. Esse horário inconveniente foi motivo de desconforto para Bial, especialmente após um episódio em que a entrevista com Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, foi empurrada para as 3h da manhã devido a um evento relacionado ao Big Brother Brasil. Isso acabou evidenciando um desgaste na programação.

Agora, com a nova estrutura, Bial espera que o programa tenha um público mais engajado e que as conversas possam fluir de forma ainda mais leve e espontânea. Em vez de enfrentar os horários complicados da madrugada, a nova fase promete ser mais acessível para os telespectadores.