Porsche 356 Speedster de 1955 conservado é vendido por R$ 3 milhões

Diego Marques
1 minuto de leitura
Foto: IA

Um Porsche 356 Pre-A Speedster de 1955 está dando o que falar após ser leiloado por aproximadamente R$ 3 milhões. O carro passou décadas esquecido em um celeiro em Ohio, nos Estados Unidos, mas mesmo em condições ruins, ele despertou a atenção de colecionadores.

### Descoberta inesperada

Esse veículo particular estava guardado pela mesma família por quase 70 anos. A European Collectibles, uma empresa da Califórnia, soube da existência do carro através de um contato e decidiu investigar. Essa descoberta foi o pontapé inicial para recuperar essa joia sobre quatro rodas. O fato de muitos componentes originais ainda estarem preservados só eleva o valor histórico do modelo.

### Interior bem conservado

Embora a lataria esteja enferrujada e com danos visíveis, o interior é uma grata surpresa. Os bancos e acabamentos internos foram mantidos em estado surpreendente, mostrando que, apesar do tempo, o carro ainda respira autenticidade e charme. Esses detalhes raros fazem toda a diferença na valorização do modelo.

### Leilão milionário

O leilão aconteceu no dia 23 de agosto na Inglaterra, organizado pela Iconic Auctioneers. O Porsche foi utilizado regularmente até 1962, totalizando cerca de 60 mil quilômetros. Após esse período, ele ficou esquecido até ser redescoberto. Agora, com a reavivação de sua história, ele se torna um dos modelos mais cobiçados da marca.

Esse resgate de um item com tanto valor para os apaixonados por automóveis antigos mostra como algumas histórias podem ser reescritas, mesmo após anos de dormência.

