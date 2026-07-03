As filhas da senhora Garcia estreiam no Globoplay após SBT

Novela “As Filhas da Senhora Garcia” Chega ao Streaming em Julho

A novela mexicana “As Filhas da Senhora Garcia”, que já fez sucesso no horário nobre do SBT, vai estrear no streaming a partir de 6 de julho. Os episódios serão lançados semanalmente até 17 de agosto e, em seguida, a trama será disponibilizada na seção Globoplay Novelas em 2 de setembro.

A novela é uma adaptação de uma produção turca e foi escrita por José Alberto Castro, conhecido por suas obras de sucesso como “Rubí” e “Teresa”. A história gira em torno de temas familiares, ambições e conflitos amorosos, que são características marcantes dos melodramas mexicanos.

O enredo principal acompanha Valeria, interpretada por Oka Giner, a filha mais velha da família Garcia. Ela trabalha arduamente para sustentar a casa e tentar proteger sua irmã Mar, papel de Ela Velden, dos planos da mãe, Ofélia, interpretada por María Sorté. Ofélia enxerga em Mar uma chance de alcançar a vida luxuosa que sempre sonhou.

A pressão sobre Mar é intensa, pois Ofélia deseja que ela siga uma carreira artística e também a impede de se relacionar com Juan, interpretado por Álex Perea, que não é visto como adequado para a família Garcia por não pertencer à alta sociedade.

A dinâmica familiar se complica ainda mais com a interação das Garcias com a família Portilla, uma influência poderosa e rival. Luis, vivido por Guillermo García Cantú, é o patriarca do império têxtil Portilla. O elenco dessa família inclui Cecília, interpretada por Laura Flores, Graciela, papel de Mónica Dionne, e os irmãos Camila e Leonardo, vividos por Macarena Miguel e Juan Diego Covarrubias, respectivamente. Camila enxerga as Garcias como uma ameaça, enquanto Leonardo busca a aprovação de seu pai e enfrenta um casamento conturbado com Paula, papel de Geraldine Bazán.

O triângulo amoroso central se forma quando Nicolás, um executivo frio interpretado por Emmanuel Palomares, se apaixona por Valeria. Entretanto, Arturo, irmão de Nicolás, também se sente atraído por ela, aumentando as tensões entre os dois homens.

“As Filhas da Senhora Garcia” promete ser um retrato envolvente das relações familiares, segredos e paixões intensas, mantendo a essência do típico melodrama mexicano. A novela será lançada em etapas, primeiro no streaming e depois na plataforma Globoplay Novelas, proporcionando ao público diversas oportunidades para acompanhar essa trama intrigante.