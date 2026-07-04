Selton Mello critica a Globo em programa É de Casa

Selton Mello, o conhecido ator e diretor, fez um apelo à Globo durante sua participação no programa “É de Casa”, que ocorreu no dia 4 de setembro. Ele pediu que a série “Sessão de Terapia” seja exibida na TV aberta, argumentando que a produção oferece mais do que apenas entretenimento. Segundo ele, a série pode ser especialmente benéfica para o público em horários como a madrugada, quando muitas pessoas enfrentam angústias e dificuldades emocionais.

Mello sugeriu que a exibição desse programa na TV aberta poderia acontecer após o “Jornal da Globo”, em horários como a meia-noite ou até mesmo nas madrugadas. Ele enfatizou que não descansará até que a série chegue a um público maior, revelando ainda que a sétima temporada está sendo escrita.

Além desse pedido, Selton Mello também comentou sobre sua experiência com a série “Os Aspones”, que foi veiculada em 2004 e cancelada após apenas sete episódios. Ele atribuiu o fim do programa a disputas e conflitos de ego dentro da equipe, que, segundo ele, geraram impasses sobre quais decisões eram aprovadas. Isso levou à decisão de retirar a série da grade de programação antes de sua hora.

Durante a entrevista, Maria Beltrão, apresentadora do programa, mencionou o elenco da série “Os Aspones”, que contava com artistas como Andrea Beltrão e Marisa Orth. Selton Mello usou essa lembrança para explicar como algumas produções, mesmo que tenham uma exibição curta, podem permanecer na memória do público. Ele fez uma comparação com o desenho “Caverna do Dragão”, que passou entre 1983 e 1985, ressaltando que obras menores podem ter um impacto duradouro e serem revisitadas por muitos.

Com essa participação no programa, Selton Mello enviou duas mensagens à emissora: a primeira, sobre a necessidade de tornar “Sessão de Terapia” acessível a um público mais amplo; e a segunda, um lamento sobre a interrupção prematura de “Os Aspones”.