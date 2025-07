Volkswagen Saveiro tem desconto de R$ 20.803 com incentivo do governo

Durante julho, a Volkswagen Saveiro Robust com cabine simples está com um incentivo irresistível: isenção total de IPI, graças ao novo programa federal “Carro Sustentável”. Ao contrário de outras iniciativas do passado, esse programa não coloca um teto de preço nos carros, mas considera aspectos técnicos e ambientais para oferecer essa benção fiscal.

Além desse empurrão do governo, a Volkswagen não ficou parada. Eles estão soltando as rédeas com condições especiais para a versão de entrada da picape. Este modelo agora conta com um desconto dobrado no IPI e ainda tem opções de financiamento com taxa zero! É uma manobra para reavivar as vendas do que a gente chama de populares, especialmente aqueles que vão até R$ 80 mil. Quem não gosta de um bom desconto, né?

O governo está apostando nessa política para dar um gás nas vendas dos modelos mais acessíveis e, de quebra, renovar a frota brasileira, que ainda tem muitos carros antigos e poluentes. O objetivo é movimentar a indústria, gerar empregos e incentivar a adoção de tecnologias mais limpas nos veículos do dia a dia.

Agora, se você está de olho na Saveiro Robust CS 1.6 MSI, que normalmente custa R$ 109.490,00, as coisas mudaram. Durante essa campanha promocional, você pode levar para casa por R$ 88.687,00! Isso mesmo, uma economia de R$ 20.803,00. Mas fique de olho, esses preços podem variar dependendo da sua região, então vale a pena checar.

A Saveiro continua equipada com o tradicional motor 1.6 aspirado, que entrega 116 cavalos. Aquele motor que a gente confia para ir e voltar do trabalho ou até para uma aventurinha no fim de semana. Na versão com cabine simples, essa picape acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,9 segundos, chegando a uma velocidade máxima de 181 km/h. Se você optar pela cabine dupla, o desempenho é um pouco diferente, com 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e máxima de 179 km/h.

Falando dos itens de série, a Saveiro Robust não deixa a desejar. Ela vem com dois airbags, alerta sonoro e visual para o cinto de segurança, ar-condicionado com filtro de poeira, direção hidráulica e freios a disco nas quatro rodas. E quem já pegou aquele trânsito sabe como o controle de estabilidade e o controle de tração ajudam bastante!

Além disso, ela traz também assistente de partida em rampas, iluminação na caçamba, painel completo e tudo o que você precisa para ter conforto e segurança. Não podemos esquecer das rodas aro 15″, sensor de estacionamento traseiro e, claro, a tomada de 12V para carregar aquele equipamento que não pode faltar na estrada.

Preços do Volkswagen Saveiro Robust no programa “Carro Sustentável” em julho de 2025