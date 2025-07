Saic-Gm apresenta conceito elétrico gen-z explorer na china

A Buick está querendo agitar o mercado chinês com seis novos veículos elétricos que vão chegar nos próximos 12 meses, todos com a marca Electra. Legal, né? Esses modelos serão baseados na nova plataforma Xiao Yao, desenvolvida especialmente para a China, e promete trazer inovação e novos conceitos para os apaixonados por carros.

Um dos destaques que está por vir é a minivan Electra Encasa MPV. Com quase 5,3 metros de comprimento, ela promete ser espaçosa, oferecendo entre 6 e 7 lugares. O cockpit contará com um chip Qualcomm 8775, o que deve garantir uma experiência de uso bem moderna. Teremos versões tanto elétricas (BEV) quanto híbridas plug-in (PHEV). Essa versão híbrida vai combinar um motor turbo 1.5 com um motor elétrico de 132 kW. Para quem sempre leva a família para viajar, esse é um alívio na economia de combustível.

A linha Electra surgiu como uma resposta direta a concorrentes como a Geely e sua Galaxy. Durante o Salão do Automóvel de Xangai, a Buick já mostrou três conceitos: o Electra SUV, o Electra Sedan e claro, a minivan Encasa MPV.

Agora, mostramos também o GEN-Z Explorer, um hatch elétrico de três portas que mira no público jovem. Ele foi apresentado para celebrar os 28 anos da parceria entre a SAIC e a General Motors. O design, feito no centro de design PATAC em Xangai, tem um visual bem futurista. O modelo conta com quatro motores — um em cada roda — que vão entregar até 480 kW de potência. Isso significa que ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos. Impressionante, né?

A bateria do GEN-Z Explorer usa a tecnologia CTC (cell-to-chassis), o que proporciona uma autonomia de até 1.200 km no ciclo CLTC. E ainda tem a vantagem da recarga ultrarrápida em 800V. A densidade energética dessa bateria é de 350 Wh/kg. Se você é do tipo que adora longas viagens de carro, essa autonomia é um baita ponto positivo.

E o visual? Enorme! O Explorer vem com rodas de 22 polegadas, barras de LED personalizáveis que podem ser encontradas na frente e atrás, mais de 2.000 micro LEDs, espelhos digitais e maçanetas embutidas. O nome PATAC está ali na frente, mas a GM ainda não decidiu sob qual marca o carro vai ser vendido.

Há rumores de que o GEN-Z Explorer pode ser lançado sob a marca Electra. Isso faria com que a Buick ganhasse um modelo urbano mais compacto e descolado para complementar sua linha elétrica na China. Ah, e não podemos esquecer que a marca Zeekr também está se destacando, alcançando a marca de 300 mil veículos shooting brake na China. Se você coloca o pé na estrada e gosta dessas inovações, fica a expectativa do que vem por aí!