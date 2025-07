Jeep oferece bônus de até R$ 36 mil em julho

Para os amantes de SUVs, a Jeep está com uma oportunidade imperdível. Batizada de Jeep Last Chance, a campanha traz condições especiais para quem quer sair de carro novo nos próximos dias. A promoção envolve descontos que fazem a diferença no bolso, além de IPVA grátis e uma valorização bacana para o seu usado na troca. Vale para toda a linha: Renegade, Compass e Commander.

Agora, um detalhe importante é que essas condições são para clientes no varejo. Se você compra por meio de vendas diretas, como produtor rural ou PCD, não vai conseguir aproveitar. E fique ligado: a promoção é válida até o dia 5 de agosto ou enquanto durarem os estoques nas concessionárias.

Começando com o compacto Renegade, a versão Altitude é a estrela da festa. Com preço normal de R$ 142.990, durante a ação ela ganha um descontão de R$ 17.000, ficando por R$ 125.990. Um bom valor para quem busca um SUV com ar-condicionado digital, central multimídia de 8,4” e painel digital de 7”. E se optar por outras cores que não o preto, você ainda leva o teto preto, que dá um charme a mais.

Já no Compass, a versão de entrada Sport merece destaque. O modelo sai de R$ 189.990 com R$ 36.000 de desconto, ficando por R$ 153.990. E se você está pensando em trocar de carro, vale lembrar que a Jeep oferece supervalorização no usado e até taxa zero em 30x para algumas versões. Isso dá um alívio nas contas, né?

Agora, se você precisa de um pouco mais de espaço, o Commander é a pedida certa. A versão Longitude T270, que acomoda até sete pessoas, recebe um desconto de R$ 34.500. Com isso, o preço final fica em R$ 205.990, menos do que o que se paga pelo Compass na mesma configuração.

Sobre a motorização, todos os três modelos usam o motor 1.3 T270 flex, que oferece até 185 cv de potência. No entanto, as unidades fabricadas a partir de janeiro de 2025 terão uma leve queda na potência, indo para 176 cv. Mas não precisa se preocupar, esse motor garante um bom desempenho e é acoplado a um câmbio automático de 6 marchas com tração dianteira.

Se você já passou por um dia de estrada ou encalhou no trânsito, sabe como uma motorização eficiente e um câmbio esperto fazem toda a diferença. Os benefícios dessa promoção são um bom estímulo para considerar a troca e curtir novos trajetos com estilo e conforto.