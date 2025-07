Volkswagen registra prejuízo de US$ 1,5 bilhão com tarifas

A Volkswagen está passando por um momento complicado, especialmente com as tarifas de 25% que foram impostas pelo governo de Donald Trump desde abril. Essa decisão gerou um rombo de cerca de US$ 1,5 bilhão para a montadora e afetou bastante seu desempenho financeiro, mesmo com as vendas se mantendo estáveis. Para ter uma ideia, no segundo trimestre de 2025, a Volkswagen registrou um lucro operacional de US$ 4,6 bilhões. É um número impressionante, mas ainda assim, 29% menor em comparação ao ano passado. Para este ano, eles estimam uma queda de até 5% nos resultados.

No meio deste cenário de desafios, a Volkswagen não está de braços cruzados! Eles já estão chamando a atenção para a linha de 2026, especialmente com o Volkswagen Nivus GTS. A expectativa em torno desse modelo é grande e, para quem ama carros, vale a pena ficar de olho no que vem por aí.

Outro lançamento que já está fazendo barulho é o Volkswagen Tera, um SUV que começou a ser exportado para a América Latina. Ele representa a estratégia da marca de expandir sua presença na região, o que é um ponto positivo em tempos difíceis.

Além disso, a Volkswagen se uniu a outras montadoras da Europa para pressionar a União Europeia em busca de uma negociação com os Estados Unidos. Elas estão pedindo para que as tarifas sejam reduzidas, inspiradas pela negociação que o Japão conseguiu, onde as taxas caíram de 25% para 15%.

Com tudo isso, a montadora está tentando se equilibrar, levando adiante seus planos de lançar novos produtos e mantendo as metas de vendas, mesmo num ano em que as finanças estão mais apertadas. Para quem está pensando em comprar ou manter um Volkswagen, conhecer os custos do Nivus 2026, como seguro e revisões, pode ajudar a fazer escolhas mais conscientes. E aí, já pensou em qual modelo escolher para a sua próxima aventura nas estradas?