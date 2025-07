Leo Dias se despede do SBT após dois anos no “Fofocalizando”

O jornalista Leo Dias, de 50 anos, anunciou sua saída do SBT após dois anos à frente do programa “Fofocalizando”. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do canal na sexta-feira (25).

Em um comunicado, o SBT informou que a decisão de encerrar a parceria foi tomada de forma consensual, indicando um entendimento mútuo entre as partes. Rumores no meio da comunicação sugerem que Leo Dias pode assumir o programa “Melhor da Tarde”, na Band, embora a emissora ainda não tenha confirmado oficialmente essa informação.

A possível mudança de Leo para a Band acontece após a saída de Catia Fonseca, que pediu rescisão do contrato após sete anos na emissora. Essa movimentação no mercado de trabalho pode abrir novas oportunidades para Leo Dias.

Antes de seu trabalho no SBT, Leo Dias passou por diversas publicações, como as revistas “Contigo”, “Amiga” e “Chics e Famosos”, além de ter trabalhado no Yahoo. Entre 2013 e 2016, ele foi apresentador do programa “TV Fama” na Rede TV!, cargo que deixou para assumir o “Fofocalizando”.

Em 2019, Leo retornou ao SBT como editor do programa, mas deixou a emissora no ano seguinte para trabalhar no jornal Metrópoles, onde permaneceu até 2023. Logo após, ele assumiu o “Fofocalizando”, onde esteve até a recente saída.

O SBT também divulgou uma nota de agradecimento, reconhecendo a contribuição de Leo durante sua passagem pelo canal. A emissora elogiou sua dedicação como apresentador e desejou sucesso nos futuros projetos do jornalista.