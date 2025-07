Nissan Sentra pode ganhar versão Sense mais econômica no Brasil

A Nissan está dando um passo curioso no mercado brasileiro com a homologação da versão mais acessível do Sentra, chamada Sense, no INMETRO. Agora, isso não garante que o carro vai rolar por aqui, mas já dá um gostinho de que algo novo pode acontecer, especialmente se o preço ficar em torno de R$ 150 mil, mais próximo dos sedãs compactos. Essa aposta pode abrir novas portas para muitas pessoas.

Atualmente, o Sentra é vendido em versões mais caras, como a Advance por R$ 171.890 e a Exclusive CVT Int. Premium, que chega a R$ 195.980. Se a versão Sense realmente entrar em cena, pode deixar o modelo mais competitivo, especialmente para quem busca um sedã nessa faixa de preço. É uma jogada semelhante à da Toyota com o Corolla GLi, que tem atraído pela acessibilidade.

Hoje, o Sentra ocupa uma posição interessante entre os sedãs médios, sendo o terceiro mais vendido do Brasil. Nos primeiros meses de 2025, foram emplacadas 2.515 unidades do modelo. Para se ter uma ideia, o líder absoluto ainda é o Toyota Corolla, com impressionantes 18.399 unidades vendidas, seguido pelo BYD King, com 6.257 emplacamentos.

Mas como é essa versão Sense lá fora? Para começar, ela é um pouco mais simples em termos de equipamentos. Por exemplo, os bancos são de tecido e não de couro, o volante e a manopla também não têm revestimento sofisticado, e o sistema de som conta com apenas quatro alto-falantes. E quem gosta de tecnologias mais avançadas vai sentir falta de itens como faróis automáticos e assistentes de condução, que são bem comuns em carros mais modernos.

Mesmo assim, a central multimídia mantém as funcionalidades do Android Auto e Apple CarPlay, o que é sempre uma mão na roda, não é? A tela pode ser menor em comparação com as versões mais caras, e o painel de instrumentos também é mais básico. Essa escolha de simplificar alguns recursos é o que pode garantir um preço mais acessível sem mexer no que realmente importa: a mecânica.

Por baixo do capô, a previsão é que o Sentra Sense venha equipado com um motor 2.0 aspirado a gasolina, capaz de entregar 151 cv e 20 kgfm de torque, sempre com o câmbio automático CVT. Existem versões manuais em outros mercados, mas por aqui, isso é bem improvável. E para quem curte aceleração, vale lembrar que ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos, número que pode impressionar quem gosta de um arranque esperto em meio ao trânsito.

Ainda não temos confirmação de quando ou se a versão Sense realmente chegará, mas o registro no INMETRO é um bom sinal. A nova geração do Sentra já está sendo testada no Brasil, e caso essa versão mais simples chegue, pode agitar o mercado e atrair mais olhares para o modelo.

Atualmente, a versão Advance já oferece alguns itens bem interessantes que valem a pena mencionar, como as trocas de marcha no volante e o alerta de colisão frontal. Também conta com assistente de frenagem, ar-condicionado digital com controle de temperatura para duas zonas, piloto automático e banco do motorista com regulagem elétrica.

Por outro lado, na versão Exclusive, o Sentra se destaca pelo interior refinado, com acabamento em cor Sand e uma lista recheada de equipamentos, incluindo teto solar, câmera de visão 360° e alerta de ponto cego. Com certeza, quem optar pela versão mais completa vai sentir a diferença no dia a dia ao volante.