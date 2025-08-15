Mundo Automotivo

Volkswagen reduz preço do Tera MPI em R$ 14.018 para PcD

Volkswagen reduz preço do Tera MPI em R$ 14.018 para PcD em agosto
O Volkswagen Tera MPI continua sua jornada nas vendas diretas, focando especialmente em atender pessoas com deficiência que se encaixam nos critérios necessários. Recentemente, o modelo teve um ajuste de preço, subindo R$ 1.900, mas ainda assim, mantém suas vantagens, como isenções de ICMS e IPI integral.

O preço sobre o qual estamos falando é o da versão 1.0 MPI MT, que custa R$ 105.890 para o público em geral. Agora, se você é cliente PcD, o valor fica bem mais acessível: R$ 91.871,83. Isso significa uma economia total de R$ 14.018,17! Essa informação foi checada diretamente com a concessionária Norpave, então dá para confiar.

Mas é bom lembrar: estamos olhando para a versão de entrada do Tera. Isso quer dizer que algumas simplificações estão presentes. O painel e os detalhes internos usam plástico rígido, os bancos são revestidos com tecido e os para-choques têm acabamento em cinza fosco. É uma escolha prática, mas que pode não agradar a todos os gostos.

Agora, falando do motor, o Tera vem com um 1.0 aspirado flex, que, para quem curte um motorzinho que entrega, é bastante interessante. Ele oferece 84 cv e 10,3 kgfm de torque quando abastecido com etanol, e 77 cv com a mesma quantidade de torque utilizando gasolina. O câmbio é manual de cinco marchas, conhecido por sua durabilidade.

Em termos de economia, essa versão MPI apresenta um consumo de 13,2 km/l na cidade e pode chegar a 14,7 km/l na estrada com gasolina. Com etanol, os números dão uma caída, marcando 9,1 km/l na cidade e 10,2 km/l na estrada, mas ainda assim é razoável para quem vai aproveitar bastante o carro no dia a dia.

O grande diferencial do Tera MPI é que ele é o primeiro SUV compacto com motor 1.0 aspirado e câmbio manual do Brasil a oferecer frenagem autônoma de emergência. Quer segurança? Esse recurso é um maior aliado, especialmente quem pega trânsito pesado. Além disso, conta com um painel digital de 8 polegadas e uma central multimídia VW Play Connect de 10,1 polegadas, que é compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio.

Falando das dimensões, o Tera mede 1,78 metro de largura, 1,50 metro de altura e tem um entre-eixos de 2,57 metros. Isso garante que o espaço interno seja confortável, tanto para motorista quanto para os passageiros. E o porta-malas tem capacidade para 350 litros, o que está dentro da média para SUVs dessa categoria, ideal para as compras do mês ou aquela viagem de fim de semana.

Na tabela abaixo, você pode ver os detalhes das configurações e os preços. Assim, fica mais fácil para quem está pensando em adquirir um modelo desses.

Novo Volkswagen Tera MPI para PcD em agosto de 2025:

ConfiguraçõesPreço de tabelaPreço para PCDDescontos
1.0 MPI MTR$ 105.890,00R$ 91.871,83R$ 14.018,17
