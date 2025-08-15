Aprenda a evitar os 5 erros comuns em um churrasco

Apesar de parecer algo simples, fazer um churrasco pode surpreender até mesmo os mais experientes. Essa aparente facilidade pode levar a pequenos erros que comprometem a gostosura de um bom corte de carne. E ninguém quer que o próximo encontro com amigos seja menos saboroso, não é? Por isso, se você quer arrasar na grelha, aqui vão cinco dicas práticas que vão te ajudar a evitar as armadilhas comuns.

Virar as carnes na grelha

Toda carne tem um tempo certo de cozimento, e a frequência com que você a vira na grelha pode fazer toda a diferença. O segredo está em observar a carne: quando você vê o sangue começando a aparecer na parte de cima, esse é o momento ideal para dar a virada. E lembre-se: use um pegador! Assim, você evita furar a peça e deixar os sucos escaparem.

Gordura

Embora nem todo mundo curta a gordura, ela não deve ser retirada antes de colocar a carne na grelha. A gordura é uma grande aliada na hora de realçar o sabor. Portanto, mantenha-a na peça enquanto ela cozinha. Depois, na hora de servir, quem preferir pode retirar, mas o ideal é deixá-la lá até o prato estar pronto!

Temperos na medida

Quando o assunto é temperar a carne, o sal grosso é o favorito — mas atenção! Usar demais pode deixar a carne seca e sem graça. Outros temperos, como pimenta ou ervas, podem ser ótimos na hora de servir, mas evite colocá-los na grelha. Eles podem acabar mascarando o sabor, em vez de realçá-lo.

Altura da grelha

Um detalhe que muitas vezes passa despercebido é a altura da grelha. Ela tem um papel fundamental para que as carnes asse adequadamente. Peças que precisam de pouco tempo, como os steaks, podem ficar mais próximas ao fogo, mas não se esqueça de removê-las rapidamente. Já as carnes maiores, que necessitam de mais tempo, devem ficar mais distantes, cerca de 40 a 60 cm da brasa.

Hora do corte

Você pode ter retirado a carne da grelha no ponto certo, mas um erro no corte pode estragar tudo. Um dos principais deslizes é não deixar a carne descansar. Esse passo é crucial, porque permite que os sucos se redistribuam e garante uma textura mais macia. Então, após grelhar, dê alguns minutinhos para ela relaxar. E, claro, não se esqueça de cortar na direção das fibras para garantir que a carne fique ainda mais saborosa!