Notícias

Ganho de peso sem exageros na alimentação: fatores a considerar

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Ganho de peso sem comer muito? Conheça os fatores que influenciam
Ganho de peso sem comer muito? Conheça os fatores que influenciam

Muitas pessoas enfrentam o desafio do ganho de peso, mesmo aquelas que fazem um esforço para manter uma dieta equilibrada e controlada. Essa situação pode causar frustração e preocupação, pois entender o controle do peso vai muito além das calorias que ingerimos diariamente.

É importante lembrar que fatores como hormônios, metabolismo e até mesmo a nossa rotina de exercícios têm um papel significativo nesse processo. Vamos explorar um pouco mais sobre essas questões.

Alterações metabólicas

O metabolismo é fundamental no inesperado ganho de peso. Ele é responsável por transformar a comida que ingerimos em energia. No entanto, se houver alterações, como a resistência à insulina, nosso corpo pode acumular gordura mesmo sem exagerar nas refeições. Isso ocorre porque, ao não processar a glicose adequadamente, acabamos armazenando mais gordura.

Outro ponto interessante é o sistema endocanabinoide, que está sendo pesquisado por sua capacidade de regular o apetite e como o corpo lida com a glicose e a insulina. Uma substância desse sistema, o THCV, pode ter um papel na maneira como nosso corpo gerencia a gordura, o que é um campo emergente na pesquisa sobre ganho de peso.

Hormônios e sono

A produção e regulação hormonal também são essenciais para o controle do peso. Hormônios como a leptina e a grelina ajudam a regular a fome e a saciedade, muitas vezes sem que a gente perceba. O sono é um fator que pode impactar bastante essa balança hormonal.

Nos dias de hoje, muitos enfrentam distúrbios do sono que podem alterar o equilíbrio hormonal e aumentar a sensação de fome. Dormir mal não só pode levar a um acúmulo de gordura, especialmente na região abdominal, como também reduz a eficiência do nosso metabolismo, dificultando aqueles esforços para perder ou manter peso.

Estresse

Outro grande vilão é o estresse. Ele eleva a produção de cortisol, um hormônio que aumenta o apetite e promove o armazenamento de gordura, especialmente na barriga. Essa resposta natural do corpo, quando em excesso, pode se tornar um desafio para quem busca manter um peso saudável.

O estresse acaba levando muitas pessoas a optarem por alimentos mais calóricos, iniciando um ciclo difícil de romper. Em momentos de tensão, não é raro nos jogarmos em um pacote de batata chips ou em um pote de sorvete para aliviar a ansiedade.

Estratégias para retomar o controle

Compreender a complexidade do ganho de peso é essencial para desenvolver estratégias eficazes. Identificar fatores como metabolismo, hormônios, qualidade do sono e estresse pode ser crucial para alcançar as metas de saúde.

A consultoria de profissionais, como nutricionistas e endocrinologistas, pode oferecer orientações personalizadas e ajudar a encontrar o equilíbrio ideal para cada um. Afinal, o ganho de peso não é apenas uma questão de calorias, mas um reflexo de vários aspectos da nossa vida. Trabalhar em cada um deles pode melhorar não só a questões de peso, mas também a saúde de forma geral.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Não passe vergonha e aprenda a evitar os 5 erros mais frequentes em um churrasco

Aprenda a evitar os 5 erros comuns em um churrasco

1 hora atrás
Corte de cabelo que emagrece visualmente: Descubra qual é

Corte de cabelo que emagrece: descubra qual escolher

10 horas atrás
veja quantas calorias ele realmente tem

Descubra quantas calorias ele realmente possui

10 horas atrás
Exercício simples que revela se você está sentindo fome ou apenas vontade de comer

Exercício prático para identificar fome ou vontade de comer

12 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo