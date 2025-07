Volkswagen reduz preço do Tera 1.0 TSI para PcD em R$ 15.488

O Volkswagen Tera 1.0 TSI com câmbio manual vem como a porta de entrada para os amantes de SUVs com motor turbo. Ele compartilha a famosa plataforma MQB A0, que também é usada no Polo e no Nivus. Com um bom espaço e medidas equilibradas, o Tera tem 4,15 metros de comprimento, um entre-eixos de 2,56 metros e um porta-malas que acomoda até 350 litros. O peso, em torno de uma tonelada, demonstra que ele é leve o suficiente para oferecer uma boa dinâmica ao dirigir.

Um dos pontos que impressiona no Tera é a segurança. Ele conquistou cinco estrelas nos testes de colisão do Latin NCAP, que avalia a proteção dos veículos no nosso continente. Isso é um grande diferencial, especialmente se você busca um carro que ainda oferece tranquilidade nas estradas.

Recentemente, a Volkswagen lançou uma campanha de vendas para o Tera 1.0 TSI com um preço normal de R$ 116.990. Para o público PcD, o modelo pode ser adquirido por R$ 101.502, representando um desconto bacana de R$ 15.488. Esse valor já conta com isenção total de IPI e parte do ICMS, válido até o fim de julho.

As concessionárias da Volkswagen têm informações valiosas sobre como funcionam essas isenções e quais documentos são necessários para quem pode aproveitar. Essa ajuda é fundamental para quem quer entender melhor as opções de financiamento para pessoas com deficiência.

O Tera começou a fazer barulho no mercado. Desde seu lançamento em junho, já foram vendidas 1.686 unidades só em julho. Durante o primeiro dia de vendas, o SUV já tinha 12 mil reservas! No final de junho, ele já aparecia na 14ª posição no ranking da Fenabrave, com 2.555 unidades emplacadas. O sucesso é evidente!

Falando um pouco sobre o que o Tera traz de interessante, ele vem equipado com um painel digital de 8 polegadas e um rack de teto bonito, que já deixa o carro com um visual mais aventureiro. Além disso, conta com frenagem autônoma de emergência e um sistema multimídia “VW Play” com tela de 10,1 polegadas, perfeita para conectar o celular e ouvir suas músicas favoritas enquanto dirige.

Em termos de segurança, o Tera não decepciona. Com seis airbags – frontais, laterais e de cortina – e várias tecnologias como controle de estabilidade e detector de fadiga, você se sente bem protegido em qualquer viagem. E quem já teve a chance de dirigir com faróis de LED sabe como isso muda a experiência à noite, iluminando muito melhor a pista.

Os retrovisores têm ajuste elétrico e uma função “Tilt down” que facilita as manobras de ré. E, se você é pai ou mãe, vai adorar saber que ele já vem preparado com fixações ISOFIX para cadeirinhas infantis.

Além disso, o Tera oferece assistente de partida em rampas, o que é uma mão na roda em subidas. Os sensores de estacionamento são sempre bem-vindos na hora de encaixar o carro em vagas apertadas, assim como a iluminação no porta-malas e os vidros elétricos com função “um toque”.

Não dá para esquecer as rodas de aro 16 e a versatilidade que um SUV como esse traz, combinando conforto e segurança para você e sua família.