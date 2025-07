Usados mais vendidos de junho: confira a lista

Com 1.061.215 veículos comercializados em junho, o mercado de usados deu uma leve recuada de quase 6% em comparação a maio. Então, se você está pensando em trocar de carro ou aproveitar um bom usado, agora é um bom momento para dar uma olhada nos números da Fenabrave.

### Os Campeões de Vendas

A Volkswagen desponta como a grande líder entre as montadoras, com 19,01% do mercado. A Fiat e a Chevrolet estão logo na sequência, com 18,63% e 18,05%, respectivamente. Não dá pra esquecer da Ford, com 7,86%, e Toyota, que fechou com 5,95%. Sem dúvida, um cenário animador para quem curte essa disputa.

Quando olhamos para os modelos de automóveis, o VW Gol (63.316 unidades) e o Fiat Palio (34.883 unidades) seguem firmes na liderança. Mas olha só: o Chevrolet Onix (33.420) ultrapassou o Fiat Uno (33.331) na competição, o que pode ser um sinal de novidade a partir de agora. Fechando o top 5 aparece o Hyundai HB20, com 27.746 vendas, que é sempre uma escolha popular, especialmente para quem valoriza conforto e economia.

### Sedãs e SUVs

Se você é apaixonado por sedãs, o Toyota Corolla continua sendo o preferido, com 24.574 unidades vendidas, provando que ele ainda é uma opção sólida. Já na categoria SUVs, o Jeep Compass (14.658) levou a melhor em uma briga acirrada com o Jeep Renegade (14.514). Cada um com suas qualidades, mas o Compass tem conquistado cada vez mais fãs.

E não podemos deixar de mencionar o Peugeot 208, que vendeu 5.759 unidades, superando o Fiat Cronos (5.681). Parece que os franceses estão fazendo um bom trabalho por aqui!

### No Mercado de Comerciais

Entre os comerciais leves, a Fiat Strada reinou, vendendo impressionantes 34.824 unidades e mantendo uma vantagem saudável sobre a VW Saveiro (21.072). Não dá pra negar que a Strada virou sinônimo de força no segmento. A Chevrolet também se destacou com a S10, vendendo 16.769 unidades, enquanto a Toyota Hilux (15.567) e a Fiat Toro (14.921) disputam a quarta posição.

Uma novidade que apareceu na lista foi a Ram Rampage, que, com 1.058 unidades, começa a mostrar que tem potencial. Isso é sempre bom, pois o mercado precisa de opções diversificadas para todos os tipos de consumidores.

### Considerações Finais

Vale lembrar que, desde março de 2025, algumas mudanças ocorreram nas informações de venda de usados, especialmente em relação à transferência de titularidade. Isso pode influenciar nos números que estamos vendo e nos comparativos do futuro.

Então, se você está de olho em um carro usado, faça sua pesquisa e não deixe de conferir esses detalhes na hora da negociação. Afinal, um bom negócio é o sonho de todo motorista, certo?