CPTM altera circulação neste fim de semana; confira as mudanças

Os passageiros da CPTM devem estar atentos a alterações no funcionamento das linhas nos próximos dias devido a obras de melhorias e modernização que serão realizadas ao longo da via férrea.

No sábado, dia 19, as mudanças começam a partir das 11h e seguem até a meia-noite. Na Linha 11-Coral, a operação terá intervalos diferentes durante o dia: das 11h às 19h, dos 19h às 23h, e das 23h à 0h. Vale destacar que, entre as 23h de sábado e a 0h de domingo, os passageiros precisarão embarcar e desembarcar na plataforma 1 nas estações Ferraz de Vasconcelos e Antônio Gianetti Neto. Isso se deve a um remanejamento de itens na via.

Na Linha 12-Safira, para o mesmo período das 23h à 0h, o embarque e desembarque nas estações Jardim Romano e Engenheiro Manoel Feio deverá ser feito apenas na plataforma 2. Essa mudança é necessária para a manutenção preventiva de um equipamento conhecido como aparelho de mudança de via (AMV).

Além disso, no sábado, entre 22h e 0h, o acesso na estação Jundiaí ficará restrito à plataforma 2, devido à troca do AMV na localidade.

No domingo, as operações também sofrerão alterações. Das 7h30 às 18h, o Serviço 710 estará suspenso, o que significa que os passageiros precisarão realizar a transferência entre as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa na estação Palmeiras-Barra Funda. Neste intervalo, os trens poderão acessar apenas as plataformas 7 e 8 em Palmeiras-Barra Funda e a plataforma 2 em Água Branca. Das 9h às 18h, os embarques e desembarques em Jundiaí, Várzea Paulista e Tamanduateí também ocorrerão em plataformas específicas.

Na Linha 12-Safira, durante todo o funcionamento dos trens, das 4h à 0h, os passageiros nas estações Jardim Helena-Vila Mara, São Miguel Paulista e Comendador Ermelino deverão usar a plataforma 2. Isso se dá em razão de obras de modernização na via e na rede aérea nesse trecho.

Colaboradores da CPTM estarão disponíveis para ajudar os passageiros durante esses períodos de mudança. Avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização nas estações estarão informando sobre as alterações na operação. Os passageiros também podem acompanhar as informações nas redes sociais da companhia e tirar dúvidas através da Central de Relacionamento pelo telefone 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp no número (11) 99767-7030.

A CPTM é uma operadora ferroviária que transporta cerca de 1,6 milhão de passageiros por dia útil. A companhia realiza aproximadamente 1.868 viagens programadas diariamente, percorrendo cerca de 65 mil km, o que equivale a uma volta e meia ao redor da Terra. Com cinco linhas que totalizam 196 km de extensão, a CPTM atende pessoas em 18 municípios, incluindo a capital paulista, onde estão localizadas 26 das 57 estações da rede.