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Portiolli: a trajetória de uma instituição no SBT

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como Portiolli virou instituição no SBT
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Celso Portiolli completou 30 anos de carreira neste domingo, 3 de maio, e recebeu homenagens em três cidades. O apresentador, natural de Maringá, no Paraná, começou sua trajetória no rádio em 1984. Sua carreira na TV decolou quando chamou a atenção de Silvio Santos, após enviar uma gravação para o programa “Topa Tudo por Dinheiro”. Ali, começou a trabalhar nas famosas “Câmeras Escondidas”, mostrando seu talento e adaptabilidade.

Em 1996, Portiolli assumiu oficialmente o programa “Passa ou Repassa”. Desde então, ele se tornou uma figura constante na televisão brasileira, comandando diversos programas que fizeram parte da vida de muitas famílias, como “Tempo de Alegria”, “Show do Milhão” e “Sabadão com Celso Portiolli”. Os telespectadores apreciam sua forma autêntica e próxima de se conectar com o público.

O grande desafio da sua carreira veio em 2009, quando assumiu “Domingo Legal”. Esse programa passou por um novo posicionamento e se tornou um marco nas tardes de domingo do SBT, conquistando a audiência e promovendo um formato que reuniu muitas famílias em torno da tela.

Para comemorar suas três décadas de carreira, Portiolli foi homenageado com outdoors em Maringá, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, e São Paulo, onde atualmente trabalha. Esses outdoors ficarão expostos nas próximas semanas. Além disso, no evento, ele recebeu uma obra de arte exclusiva do artista Giuliano Palladino Isola, juntamente com um quadro que retrata momentos históricos de sua trajetória.

Durante as homenagens, Portiolli compartilhou a última mensagem de áudio que recebeu de Silvio Santos: “Obrigado por tudo, Portiolli.” Esse momento foi muito emocionado e reflete a relação especial entre os dois.

Quando questionado sobre a possibilidade de se afastar da televisão, Portiolli foi claro: tentou ficar uma semana sem trabalhar, mas percebeu que ama o que faz. “Eu trabalho porque eu gosto”, afirmou.

A filha de Silvio Santos, Patricia Abravanel, deixou uma mensagem gravada, descrevendo Portiolli como “o domingo da televisão brasileira”, referindo-se à sua capacidade de levar alegria e diversão para os lares.

Com quase 60 anos e uma família composta pela esposa Suzana e os filhos Laura, Pedro e Luana, Celso Portiolli continua a ser um ícone da televisão brasileira, mantendo sua presença firme nas tardes de domingo. Sua trajetória, que começou a partir de uma simples fita VHS, transformou o domingo em um momento especial para muitos brasileiros.

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