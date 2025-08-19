Volkswagen reduz preço do T-Cross Comfortline para PcD

O Volkswagen T-Cross Comfortline está em alta e promete agradar o público, especialmente com as ofertas da campanha de vendas diretas voltadas para pessoas com deficiência. Se você já pensou em adquirir um SUV prático e estiloso, essa pode ser uma ótima oportunidade! Agora, o preço sofreu um leve aumento de R$ 2.800 em relação ao mês passado, mas a boa notícia é que o carro ainda conta com isenção total de IPI e um bônus direto da fábrica.

Essa versão Comfortline 200 TSI AT normalmente sai por R$ 174.290, mas para o público PcD, o valor despenca para R$ 142.815,82. Isso representa uma economia considerável de R$ 31.474,18. Sempre bom lembrar que os preços podem oscilar conforme a região, mas vale a pena conferir!

O que encanta muita gente no T-Cross é o motor. Sob o capô, ele traz um 1.0 turbo flex de três cilindros que entrega até 128 cv de potência. Ter um motor que se encaixa no dia a dia é fundamental, e com uma transmissão automática de seis marchas, a experiência ao volante fica ainda mais suave. E quem costuma andar na cidade sabe que um câmbio esperto faz toda a diferença, principalmente em tráfego intenso!

Agora, se você está de olho no consumo, o Inmetro atesta que o carro faz 8,1 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada rodando com etanol. Com gasolina, os números melhoram: 11,9 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada. Não é fantástico? Isso pode ser um alívio para o bolso, principalmente em viagens longas!

E o espaço interno? Com 4,22 metros de comprimento e 2,65 metros de entre-eixos, o T-Cross é bem espaçoso. O porta-malas, com capacidade para 373 litros, é amigável para compras de mercado ou aquelas escapadas de final de semana. E quem viaja com a família sabe que espaço é um item super valorizado.

Segurança e conforto são pontos muito bem trabalhados pela Volkswagen. O T-Cross vem com 6 airbags e itens de conforto como ar-condicionado digital, painel de instrumentos digital de 10,25” e um sistema de som caprichado. Além disso, tem recursos como sensores de estacionamento, reconhecimento de pedestres e um painel central com tecnologia moderna.

Enfim, o Volkswagen T-Cross Comfortline combina estilo, eficiência e conforto. Cada viagem pode se transformar em uma experiência incrível, seja no trânsito da cidade ou nas estradas. Com tantas qualidades, fica difícil resistir, não é mesmo?