Toyota Yaris é descontinuado no Brasil; Yaris Cross chega em breve

Desde o final de 2024, a Toyota anunciou que o Yaris Hatchback e o Yaris Sedan estão com os dias contados no Brasil. A montadora passou a vender apenas os estoques que ainda restam, o que, para muitos, não é uma surpresa. A fabricante tem se preparado para lançar um novo SUV de entrada, que deve substituir esses compactos.

O Yaris chegou ao Brasil em 2018, posicionado como uma opção mais sofisticada que o Etios, mas menor que o Corolla. A ideia era brigar por um espaço no nicho dos compactos “premium”. Uma das características que chamavam a atenção era que o Yaris sempre ofereceu motores 1.3 e 1.5, sem versões 1.0.

Apesar de seus atrativos, os números de venda não convenceram. Em 2024, o Yaris Hatchback emplacou apenas 21.945 unidades, enquanto o Chevrolet Onix dominou com impressionantes 97.505 emplacamentos. É, não dá para negar que a concorrência é feroz.

O Yaris Cross vem aí!

E o que vai entrar no lugar do Yaris? O novo Yaris Cross! Revelado na Ásia em maio de 2023, esse SUV compacto promete trazer um frescor ao mercado. Ele mede 4.310 mm de comprimento e 1.770 mm de largura, trazendo um design mais robusto e moderno que pode se destacar bem nas ruas.

O Yaris Cross é interessante, pois no mercado internacional, ele oferece um motor 1.5 com 106 cv e uma versão híbrida super econômica. No Brasil, o modelo será produzido em Sorocaba (SP) e, pasmem, se prepara para ter uma versão híbrida flex. Isso é ótimo para quem quer reduzir a conta do combustível e ainda contribuir com o meio ambiente.

Um investimento de R$ 1,63 bilhão foi feito nas fábricas de Sorocaba e Porto Feliz (SP) para garantir que essa nova máquina entre com tudo no mercado brasileiro. Aliás, o motor será fabricado na unidade de Porto Feliz, o que certamente irá agregar valor ao carro.

A KINTO, a parte da Toyota que cuida do serviço de assinatura e locação, também se adiantou e já anunciou que oferecerá a exclusividade do Yaris Cross para aluguel e assinatura. O lançamento está previsto para outubro deste ano. Para quem busca um SUV híbrido compacto, essa pode ser uma alternativa interessante.

Se você está pensando em locar, tenha em mente que esse evento pode limitar ainda mais as vendas diretas do Yaris Cross. Muitas pessoas podem ficar de olho nesse modelo, mas talvez não tenha tanto acesso nas locadoras tradicionais. É um novo jogo no mundo automotivo, e quem gosta de rodar de SUV em qualquer lugar vai com certeza acompanhar essas mudanças.