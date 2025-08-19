Mundo Automotivo

GWM Haval H9 e Poer P30: preços e pré-venda em setembro

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 50 minutos atrás
2 minutos lidos
No Brasil em setembro, GWM Poer e Haval H9 já estão no site da marca
No Brasil em setembro, GWM Poer e Haval H9 já estão no site da marca

Na semana passada, a GWM deu um passo importante ao inaugurar sua fábrica em Iracemápolis, São Paulo. E para deixar o evento ainda mais especial, o presidente Lula esteve presente, conferindo de perto as primeiras unidades do Haval H6 saindo da linha de montagem. Mas a festa não para por aí, pois a marca chinesa já tem mais três lançamentos na mira para este ano.

O Wey 07 chega até o fim do ano, e no mês que vem a GWM promete grandes novidades sobre o Haval H9 e a picape Poer P30. Os preços do H9 serão divulgados no dia 12 de setembro, enquanto para a Poer o valor será revelado em 10 de setembro. E para quem não consegue esperar, já dá para fazer a pré-reserva dos dois modelos.

A GWM deixou claro que seus lançamentos têm algo diferente para oferecer: tanto a Poer quanto o Haval H9 virão equipados com um motor 2.4 turbodiesel, acoplado a um câmbio automático com nove marchas. Com tração 4×4 e até caixa de redução, esse conjunto mecânico promete uma experiência de condução firme e potente. Ele já é um sucesso em outros países, mas a marca ainda não revelou os números exatos de performance para o Brasil.

Agora, se você é do tipo que gosta de ter um carro personalizado, vale a pena saber que a GWM está com uma promoção pra lá de interessante. As reservas podem ser feitas pelo site da marca ou até pelo Mercado Livre. Com um depósito de R$ 9 mil, quem garantir a reserva antecipada ainda ganha um kit de acessórios, incluindo itens bem legais como engate de reboque e rack de teto para o Haval H9, ou capota marítima e santantônio tubular para a Poer P30. Mas fica atento: essa oferta vai só até 10 de setembro!

Em termos de espaço, o Haval H9 não deixa a desejar. Ele tem 4.950 mm de comprimento e comporta confortavelmente sete pessoas. A Poer P30 é um pouco maior, com 5.416 mm. E para quem gosta de tecnologia, ambos os carros prometem agradar com faróis Full-LED, assentos em couro climatizados e uma tela multimídia abundante. Ah, e tem também o sistema de condução semiautônoma, que é um verdadeiro adianto se você já pegou um trânsito chato.

Então, fica fácil ver que a GWM está investindo pesado no mercado brasileiro. Com essas novidades, os amantes de carros têm muito o que esperar. E você, já está animado para testar essas máquinas?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 50 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Volkswagen reduz preço do Taos Highline em R$ 33 mil para CNPJ em agosto

Volkswagen diminui preço do Taos Highline em R$ 33 mil para CNPJ

17 minutos atrás
nova Toyota Hilux 2026 cabine simples também terá cara nova

Toyota Hilux 2026 cabine simples ganha novo visual

17 minutos atrás
Volkswagen baixa preço do T-Cross Comfortline em R$ 31.474 para PcD

Volkswagen reduz preço do T-Cross Comfortline para PcD

58 minutos atrás
À espera do Yaris Cross, Toyota Yaris deixa de ser oferecido no Brasil

Toyota Yaris é descontinuado no Brasil; Yaris Cross chega em breve

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo