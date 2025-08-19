GWM Haval H9 e Poer P30: preços e pré-venda em setembro

Na semana passada, a GWM deu um passo importante ao inaugurar sua fábrica em Iracemápolis, São Paulo. E para deixar o evento ainda mais especial, o presidente Lula esteve presente, conferindo de perto as primeiras unidades do Haval H6 saindo da linha de montagem. Mas a festa não para por aí, pois a marca chinesa já tem mais três lançamentos na mira para este ano.

O Wey 07 chega até o fim do ano, e no mês que vem a GWM promete grandes novidades sobre o Haval H9 e a picape Poer P30. Os preços do H9 serão divulgados no dia 12 de setembro, enquanto para a Poer o valor será revelado em 10 de setembro. E para quem não consegue esperar, já dá para fazer a pré-reserva dos dois modelos.

A GWM deixou claro que seus lançamentos têm algo diferente para oferecer: tanto a Poer quanto o Haval H9 virão equipados com um motor 2.4 turbodiesel, acoplado a um câmbio automático com nove marchas. Com tração 4×4 e até caixa de redução, esse conjunto mecânico promete uma experiência de condução firme e potente. Ele já é um sucesso em outros países, mas a marca ainda não revelou os números exatos de performance para o Brasil.

Agora, se você é do tipo que gosta de ter um carro personalizado, vale a pena saber que a GWM está com uma promoção pra lá de interessante. As reservas podem ser feitas pelo site da marca ou até pelo Mercado Livre. Com um depósito de R$ 9 mil, quem garantir a reserva antecipada ainda ganha um kit de acessórios, incluindo itens bem legais como engate de reboque e rack de teto para o Haval H9, ou capota marítima e santantônio tubular para a Poer P30. Mas fica atento: essa oferta vai só até 10 de setembro!

Em termos de espaço, o Haval H9 não deixa a desejar. Ele tem 4.950 mm de comprimento e comporta confortavelmente sete pessoas. A Poer P30 é um pouco maior, com 5.416 mm. E para quem gosta de tecnologia, ambos os carros prometem agradar com faróis Full-LED, assentos em couro climatizados e uma tela multimídia abundante. Ah, e tem também o sistema de condução semiautônoma, que é um verdadeiro adianto se você já pegou um trânsito chato.

Então, fica fácil ver que a GWM está investindo pesado no mercado brasileiro. Com essas novidades, os amantes de carros têm muito o que esperar. E você, já está animado para testar essas máquinas?