Volkswagen planeja encerrar produção do Touareg em 2026

A Volkswagen está com rumores fortes de que vai encerrar a produção do Touareg em 2026. Essa informação surgiu de fontes que conversaram com a revista britânica Autocar, mas ainda falta uma confirmação oficial da montadora. O que se sabe é que o Touareg não deve ganhar um sucessor direto, pois a VW está focando em modelos mais acessíveis, visando mercados que precisam de opções mais em conta, como na Europa e na América Latina.

O Touareg teve uma vida de 24 anos e chegou ao mercado em 2002 como modelo 2003. Ele foi desenvolvido em parceria entre Volkswagen, Audi e Porsche, sendo um projeto ousado que também gerou os luxuosos Q7 e Cayenne. Desde o início, a VW queria entrar de vez no segmento de SUVs de luxo, mesmo sendo uma marca mais popular.

Esse movimento da VW lembra a história do Phaeton, o primeiro sedã de luxo da marca, que, apesar de ser bem equipado e ter uma plataforma desenvolvida junto com a Bentley, não fez sucesso nas vendas. O Touareg, por outro lado, foi mais feliz, passando por três gerações e se mantendo firme no mercado.

Se o término do Touareg for confirmado, isso apontaria para o fim de uma jornada ambiciosa na história da Volkswagen. O modelo, que já teve motorização até com um V10 turbodiesel, foi um verdadeiro representante do luxo da marca. Atualmente, no entanto, a situação é diferente. A montadora está se adaptando aos novos tempos, tentando reduzir sua linha de produtos diante dos desafios econômicos e do crescimento dos carros elétricos.

Mas não se preocupe: a VW não vai deixar os fãs de SUVs na mão. Em 2025, a marca deve lançar o Tayron na Europa, um modelo primo do Tiguan, que vem com opções de cinco ou sete lugares. Esse SUV chegou para preencher um pouco do espaço que o Touareg vai deixar.

O Touareg no Brasil

O Touareg foi comercializado no Brasil em duas gerações, mas sua trajetória por aqui terminou em 2019. A decisão foi motivada por uma queda na demanda por modelos de luxo de marcas generalistas, a alta do dólar e o fato de seu preço ficar muito perto de modelos como o Audi Q7 e o Porsche Cayenne.

Já nos Estados Unidos, o Touareg saiu de cena antes, em 2017, sendo substituído pelo Atlas, que é um SUV mais espaçoso e acessível. Desde então, o Touareg continuou à venda em alguns mercados, como Europa, China e Oriente Médio, mas suas vendas vêm caindo.

É sempre triste ver um modelo que fez história se despedindo, mas a indústria automotiva está em constante evolução. Quem sabe o que o futuro reserva para nós, apaixonados por carros?