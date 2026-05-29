‘Quem ama cuida’ atrasa morte de Arthur e preocupa Ibope

A Novela “Quem Ama Cuida” Adia a Morte de Arthur e Envolve Novos Conflitos

A trama da novela “Quem Ama Cuida”, exibida no horário nobre, está passando por mudanças significativas em sua narrativa, com o recente adiamento da morte do personagem Arthur, interpretado por Antonio Fagundes. A cena, que originalmente estava programada para ir ao ar na segunda-feira (1º), foi transferida para terça-feira (2). Essa decisão é estratégica, já que a segunda-feira costuma atrair mais espectadores para a televisão.

No capítulo de segunda, os telespectadores verão a personagem Carmita, interpretada por Débora Evelyn, tentando convencer Arthur a desistir de seu casamento com Adriana, papel de Letícia Colin. Esta cena funcionará como um prelúdio para o trágico evento da morte, mas o corpo de Arthur ainda não será mostrado.

Outros núcleos da história também avançarão antes da grande reviravolta. O personagem Otoniel, vivido por Tony Ramos, tomará a decisão de se afastar da família e irá morar em uma pensão. Enquanto isso, Pilar, interpretada por Isabel Teixeira, não terá sucesso em sua tentativa de interdição judicial do irmão, que visa assumir o controle da fortuna da família.

Na terça-feira, a carga dramática aumentará. Adriana terá uma discussão intensa com Diná, papel de Rosi Campos, e ouvirá uma ameaça de vingança. O personagem Pedro, interpretado por Chay Suede, descobrirá que Adriana está prestes a se casar com Arthur e se declarará para ela.

A sequência do casamento promete ser tensa, com Adriana enfrentando uma briga com Bruna, interpretada por Fernanda Marques, e um corte de energia no prédio. No clímax, ela encontrará Arthur sem vida ao pé da escada.

A emissora busca com essas mudanças aumentar a audiência da novela, que atualmente tem uma média de 21,6 pontos, considerada baixa para a faixa das nove. A expectativa é que a morte de Arthur e a prisão de Adriana impulsionem a repercussão do enredo.

A trama prevê que a protagonista ficará anos na prisão e, após ser solta, buscará vingança contra seus inimigos, uma estrutura narrativa que remete ao estilo já conhecido de Walcyr Carrasco, que alcançou sucesso com “O Outro Lado do Paraíso”.

“Quem Ama Cuida” é assinada por Claudia Souto e Walcyr Carrasco, com uma equipe de colaboradores envolvendo Wendell Bendelack, Bruno Segadilha, Martha Mendonça e Julia Laks. A direção artística é de Amora Mautner e a produção executiva é responsabilidade de Lucas Zardo.

Com um total de 211 capítulos planejados, a novela está prevista para ser exibida até janeiro de 2027, antes da nova temporada da famosa novela “Avenida Brasil”.