Dira Paes será a protagonista de ‘Lá na Minha Terra’ na Globo

Dira Paes será protagonista da nova novela “Lá na Minha Terra”

A nova novela da Globo, “Lá na Minha Terra”, traz Dira Paes como a protagonista Rosenda, uma mulher que deixa o sertão nordestino em busca de seu marido desaparecido em São Paulo. A trama, escrita por Mário Teixeira e com direção de Allan Fiterman, começará a ser exibida em novembro, substituindo “A Nobreza do Amor” na faixa das seis.

Na história, Rosenda é mãe de quatro filhos e parte em uma jornada em busca de seu companheiro, que desapareceu após viajar para a capital paulista. No entanto, ao encontrá-lo, ela descobre que ele construiu uma nova vida e está casado com outra mulher, tentando se afastar da família que deixou para trás. Essa revelação dolorosa leva Rosenda a decidir ficar em São Paulo e recomeçar a sua vida.

A narrativa promete trazer não apenas desafios relacionados ao seu ex-marido e à nova esposa dele, mas também dilemas envolvendo seus filhos. E, no meio de toda essa confusão, Rosenda encontrará uma nova chance para o amor, enriquecendo os conflitos da trama.

Dira Paes vem se dedicando intensamente à televisão. Recentemente, ela encerrou seu papel como Lígia na novela “Três Graças” e também está gravando a segunda temporada de “Pablo & Luisão”. Outros atores da novela “Três Graças”, como Gabriela Loran, que interpretou Viviane, também estão cogitados para participar de “Lá na Minha Terra”.

A parceria entre Mário Teixeira e Allan Fiterman já rendeu outras produções que exploraram temas regionais e populares, como “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”. Agora, eles se reunirão novamente para contar a emocionante trajetória de Rosenda, que inicia uma nova fase na vida em São Paulo.