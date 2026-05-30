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Dira Paes será a protagonista de ‘Lá na Minha Terra’ na Globo

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Dira Paes deve protagonizar 'Lá na Minha Terra' na Globo
Dira Paes deve protagonizar 'Lá na Minha Terra' na Globo

Dira Paes será protagonista da nova novela “Lá na Minha Terra”

A nova novela da Globo, “Lá na Minha Terra”, traz Dira Paes como a protagonista Rosenda, uma mulher que deixa o sertão nordestino em busca de seu marido desaparecido em São Paulo. A trama, escrita por Mário Teixeira e com direção de Allan Fiterman, começará a ser exibida em novembro, substituindo “A Nobreza do Amor” na faixa das seis.

Na história, Rosenda é mãe de quatro filhos e parte em uma jornada em busca de seu companheiro, que desapareceu após viajar para a capital paulista. No entanto, ao encontrá-lo, ela descobre que ele construiu uma nova vida e está casado com outra mulher, tentando se afastar da família que deixou para trás. Essa revelação dolorosa leva Rosenda a decidir ficar em São Paulo e recomeçar a sua vida.

A narrativa promete trazer não apenas desafios relacionados ao seu ex-marido e à nova esposa dele, mas também dilemas envolvendo seus filhos. E, no meio de toda essa confusão, Rosenda encontrará uma nova chance para o amor, enriquecendo os conflitos da trama.

Dira Paes vem se dedicando intensamente à televisão. Recentemente, ela encerrou seu papel como Lígia na novela “Três Graças” e também está gravando a segunda temporada de “Pablo & Luisão”. Outros atores da novela “Três Graças”, como Gabriela Loran, que interpretou Viviane, também estão cogitados para participar de “Lá na Minha Terra”.

A parceria entre Mário Teixeira e Allan Fiterman já rendeu outras produções que exploraram temas regionais e populares, como “Mar do Sertão” e “No Rancho Fundo”. Agora, eles se reunirão novamente para contar a emocionante trajetória de Rosenda, que inicia uma nova fase na vida em São Paulo.

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