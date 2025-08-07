Notícias

Celulares com mais radiação: descubra se o seu está na lista

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
O ranking oficial dos celulares que mais emitem radiação foi divulgado! Entenda o que é a Taxa de Absorção Específica (SAR).
O ranking oficial dos celulares que mais emitem radiação foi divulgado! Entenda o que é a Taxa de Absorção Específica (SAR). Imagem: Olhar Digital

Você já parou para pensar quais são os celulares que mais emitem radiação? Recentemente, o Escritório Federal Alemão de Proteção contra Radiação divulgou um ranking que traz à tona essa questão e faz a gente refletir sobre a segurança dos smartphones que usamos no dia a dia.

Com a popularidade dos smartphones, é importante entender os riscos que nós, consumidores, podemos enfrentar. O estudo, feito por uma das instituições mais respeitadas no assunto, analisa a Taxa de Absorção Específica (SAR), que mede a quantidade de radiação que o corpo absorve durante as chamadas.

A SAR é expressa em watts por quilograma (W/kg). É um dado fundamental para nos ajudar a identificar quais dispositivos podem expor o usuário a níveis mais altos de radiação. Embora ainda haja discussões sobre os efeitos a longo prazo dessa exposição, o tema é monitorado de perto por órgãos reguladores ao redor do mundo.

A lista traz uma variedade de modelos, desde os mais conhecidos até os mais obscuros, e serve como um guia para a escolha de smartphones com menores índices de radiação. Vamos dar uma olhada em alguns modelos que se destacaram, começando pelos que têm os maiores índices de SAR:

O ranking dos celulares com mais radiação

  • Samsung Galaxy Z Fold4: 1,30 W/kg
  • Sony Xperia 10 VI: 1,32 W/kg
  • HTC Desire 12 e 12+: 1,34 W/kg
  • HMD Skyline TA-1600: 1,38 W/kg
  • Allview P8 Pro: 1,39 W/kg
  • Nubia Focus Pro 5G: 1,39 W/kg
  • HMD Global Fusion TA-1643: 1,41 W/kg
  • Asus Zenfone 10: 1,58 W/kg
  • Asus ROG Phone 6D Ultimate: 1,58 W/kg
  • Allview X4 Soul Lite: 1,59 W/kg
  • Allview X4 Soul: 1,65 W/kg
  • TCL 50 Nxtpaper: 1,69 W/kg
  • Telekom T Phone Pro: 1,76 W/kg
  • Allview P7 Pro: 1,82 W/kg

A importância de ficar por dentro das informações

Embora essa lista não signifique que esses aparelhos sejam necessariamente prejudiciais à saúde, ter conhecimento sobre os níveis de radiação dos nossos celulares é um direito. Essa transparência permite que os consumidores façam escolhas mais informadas.

As regras internacionais estabelecem limites de SAR para nos proteger, e todos os modelos do ranking estão dentro desses parâmetros. O trabalho do Escritório Federal Alemão de Proteção Contra Radiação reflete um esforço para incentivar as fabricantes a criarem tecnologias cada vez mais seguras.

Para quem se preocupa com a radiação, uma dica é usar fones de ouvido ou manter o celular um pouco afastado do corpo durante as ligações. Afinal, estar informado nunca é demais!

