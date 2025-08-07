Forbes revela as 10 maiores fortunas do mundo em agosto de 2025

O mês de agosto chegou, e a revista Forbes já fez seu levantamento sobre as maiores fortunas do mundo. Assim, surgem os nomes que mais se destacam nas finanças globais. Entre grandes nomes conhecidos e alguns um pouco menos falados, fica claro que os líderes do setor de tecnologia continuam no topo, ampliando suas fortunas com valores que beiram o inacreditável.

Vamos conferir quem são os 10 homens mais ricos do planeta, segundo as análises mais recentes da Forbes. É uma lista que chama atenção por suas cifras e histórias.

Elon Musk

O poderoso Elon Musk, responsável por gigantes como a Tesla, viu sua fortuna reduzir em US$ 5,5 bilhões recentemente, com uma queda de 3% nas ações da empresa. Mesmo assim, ele segue firme na liderança do ranking, com uma impressionante fortuna de US$ 401 bilhões.

Larry Ellison

O cofundador da Oracle, Larry Ellison, conseguiu se destacar, em grande parte devido à valorização das ações de sua empresa de software e computação em nuvem. Isso rendeu a ele US$ 299,6 bilhões, o suficiente para ficar em segundo lugar.

Mark Zuckerberg

Após a Meta superar as expectativas de analistas, Mark Zuckerberg manteve sua posição no top 3. Sua fortuna atualmente é de US$ 266,7 bilhões. Uma verdadeira maré alta para o criador do Facebook.

Jeff Bezos

Jeff Bezos também teve um mês favorável. As ações da Amazon subiram quase 7%, o que representou um acréscimo de US$ 13 bilhões em sua fortuna. Hoje, ele está avaliado em US$ 246,4 bilhões.

Larry Page

Um dos responsáveis pelo Google, Larry Page, viu seu patrimônio crescer para US$ 158 bilhões. Isso se deve à boa performance das ações da Alphabet, que continua dominando o mercado de buscas e inteligência artificial.

Jensen Huang

Jensen Huang, da Nvidia, ganhou destaque sendo o sexto homem mais rico do mundo. Sua fortuna é de US$ 154,8 bilhões, beneficiada pela valorização das ações da empresa.

Sergey Brin

O outro cofundador do Google, Sergey Brin, também se deu bem. Recentemente, ele chegou a US$ 150,8 bilhões, com um ganho de cerca de US$ 11,3 bilhões só no último mês.

Steve Ballmer

Mesmo após deixar a Microsoft em 2014, Steve Ballmer não parou de fazer dinheiro. Com as ações que ainda possui, ele viu seu patrimônio subir para US$ 148,7 bilhões.

Warren Buffett

Warren Buffett, o famoso “Oráculo de Omaha”, ainda figura na lista, embora tenha perdido cerca de US$ 2,2 bilhões no último mês. Mesmo assim, ele conta com um patrimônio estimado em US$ 143,4 bilhões.

Bernard Arnault

Por fim, temos o único europeu da lista, Bernard Arnault. O magnata francês é dono de uma fortuna de US$ 142,9 bilhões, muito por conta do aumento de 6% nas ações da LVMH, seu império de luxo.

Esses números são apenas um vislumbre do que acontece no cenário das finanças globais, onde a tecnologia reina. As histórias por trás de cada um desses nomes são fascinantes, e o que podemos aprender com elas é ainda mais enriquecedor.