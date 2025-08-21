Mundo Automotivo

Volkswagen oferece Virtus Comfortline com desconto para PcD

Volkswagen libera Virtus Comfortline com redução de R$ 26.092 para PcD
Crédito da imagem: Volkswagen Macae Macaé, RJ

O Volkswagen Virtus Comfortline está com novidades empolgantes, especialmente para quem está buscando um carro zero quilômetro com isenção de impostos. Para pessoas com deficiência (PcD), essa versão é uma ótima opção, pois oferece um preço bastante atrativo.

Com a tabela estabelecida, a versão 200 TSI AT tem um preço de R$ 144.490. Mas para quem se enquadra nas categorias PcD, esse valor desce para R$ 118.397,25. É um descontão de mais de R$ 26 mil! Essa informação vem confirmada por fontes confiáveis, mas vale lembrar que os preços podem variar dependendo da região.

Para dar o primeiro passo nessa compra, é preciso apresentar alguns documentos que comprovem a deficiência. Isso inclui um laudo médico assinado por um profissional credenciado e exames que atestem a condição, tudo isso passa por uma avaliação em uma clínica habilitada. Esse processo pode parecer complicado, mas é o que garante que você vai adquirir o carro com as isenções corretas.

E, falando em documentos, se você está pensando em pedir a isenção do IPI, tem algumas coisas que não podem faltar. Primeiramente, se o carro for comprado em nome de alguém maior de 18 anos sem capacidade legal, é preciso de um termo de curatela. Além disso, você deve trazer um formulário de solicitação de isenção, cópias autenticadas de documentos como RG, CPF e comprovante de residência, o laudo médico e até as declarações do Imposto de Renda. É bastante papelada, mas a economia que você vai ter pode fazer tudo valer a pena!

Em relação ao motor, o Virtus Comfortline não decepciona. Ele mantém o motor 1.0 turbo flex de três cilindros, entregando até 128 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Ah, e a transmissão é automática de seis marchas, o que proporciona uma direção bem suave e confortável. Quem já pegou uma estrada sabe como um câmbio eficiente faz toda a diferença.

Dimensionado para o conforto, o Virtus tem 4,56 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura. O entre-eixos de 2,65 metros é um dos maiores da categoria, quase o tamanho do Toyota Corolla. O interior é simples, mas funcional, com um acabamento que prioriza a durabilidade.

Falando um pouco sobre o mercado, de acordo com os últimos dados, o Virtus vendeu 21.036 unidades entre janeiro e julho deste ano, garantindo a segunda posição entre os sedãs. Com o Chevrolet Onix Plus liderando e o Toyota Corolla logo atrás, o Virtus se mostra uma escolha bem popular!

Se você está pensando em um novo carro, o Virtus Comfortline é uma opção a ser considerada, principalmente pelas vantagens oferecidas para PcD. Além do visual moderno e do bom desempenho, a economia é um dos pontos fortes que podem te levar a uma experiência de direção bem satisfatória.

