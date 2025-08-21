Volkswagen reduz preço do Polo Sense em R$ 19,9 mil para PcD

O Volkswagen Polo Sense está se destacando como uma excelente escolha para pessoas com deficiência (PcD) e, acredite, está cheio de vantagens. Se você está procurando um carro zero com isenção de impostos, essa versão está disponível por meio de vendas diretas com uma promoção que é válida até 31 de agosto. Além disso, o modelo oferece isenção integral do IPI e uma redução proporcional do ICMS. Os preços, a propósito, se mantiveram os mesmos de julho, o que é bacana para quem está planejando a compra.

Agora, se olharmos para os números, o Polo Sense 170 TSI AT tem um preço de tabela de R$ 107.890,00, mas para PcD, o valor cai para R$ 88.954,11. Essa economia de praticamente R$ 19 mil faz bastante diferença no bolso, não é mesmo? Esses valores são confirmados pelo portal Fipe Carros junto com a concessionária Norpave, mas vale lembrar que podem variar dependendo da sua região.

Sob o capô, o que temos? O Polo Sense vem equipado com um motor 1.0 turbo, conhecido como 170 TSI, que dá conta do recado com potência variando de 109 a 116 cv e 16,8 kgfm de torque. O câmbio automático de seis marchas complementa a experiência de dirigir, tornando as trocas suaves e agradáveis. Ideal para quem já passou por um trânsito pesado e sabe como um bom câmbio faz diferença na hora de andar na cidade.

Em termos de conforto, o Polo não decepciona. Ele oferece um porta-malas de 300 litros e bastante espaço interno, principalmente para quem vai no banco de trás. Comparado a modelos menores, como o Fiat Mobi e o Renault Kwid, o Polo Sense traz um ótimo custo-benefício, além de ser um carro que agrada na estrada e em viagens mais longas.

Recentemente, muita gente pensava que com a chegada do Volkswagen Tera, o Polo perderia seu posto como o carro mais vendido da marca, mas essa mudança não aconteceu. O programa “Carro Sustentável” do governo parece ter ajudado a manter as vendas fortes. De acordo com a Fenabrave, de janeiro a julho de 2025, o Polo liderou com 70.157 unidades vendidas, superando concorrentes como o Fiat Argo e o Hyundai HB20.

O Polo Sense também chega bem equipado, trazendo a central multimídia "VW Play", com uma tela de 10,1” que facilita a navegação. Você ainda conta com espelhamento via App-Connect para conectar o smartphone, controle de velocidade de cruzeiro (piloto automático) e painel digital de instrumentos de 8 polegadas. E ainda tem rodas de aço aro 15 e sensores de estacionamento traseiros, que facilitam a vida na hora de estacionar.

Para famílias com crianças, ele é uma boa pedida, pois possui fixação ISOFIX e Top Tether para cadeirinhas, além de controle da pressão dos pneus e frenagem automática pós-colisão. Com entradas USB do tipo C e coluna de direção ajustável, o Polo traz também conforto e praticidade no dia a dia.

Então, se você está em busca de um carro com preços acessíveis e que atenda suas necessidades, o Volkswagen Polo Sense, especialmente para PcD, é uma opção que vale a pena considerar.