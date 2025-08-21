Motos mais vendidas em agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de motos está a todo vapor, e os dados mais recentes da Fenabrave mostram que isso não deve mudar tão cedo. Até agora, as motos que estão bombando continuam praticamente as mesmas. Se você é fã da duas rodas, vai entender bem por que a Honda CG 160 lidera as vendas, emplacando nada menos que 26.682 unidades somente neste mês. Impressionante, né? No total, são 294.655 motos da CG 160 registradas em 2025.

Em segundo lugar, temos a queridinha do povo, a Honda Biz, que em agosto alcançou 12.900 unidades vendidas e totaliza 165.940 neste ano. É difícil passar por uma esquina e não ver uma Biz rodando, não é? Logo atrás dela, a NXR 160 Bros faz sucesso com 10.677 emplacamentos, apenas 95 a mais que a Honda Pop 110i, que quase não fica atrás com 10.582.

Agora, quando a gente fala de top 5, não tem como não mencionar a Mottu Sport 110i, que vendeu 6.399 unidades e teve um crescimento de 7% em comparação com julho. Isso mostra como o público está aberto a novas opções! Em sequência, vem a Yamaha YBR 150 com 5.202 unidades, a Honda CB 300F com 3.733 e a Honda PCX 160 emplacando 2.852 modelos.

Curiosidade: quem já andou pela cidade sabe bem que a PCX é ótima para o tráfego pesado, com um design que facilita bastante a vida do motociclista. No ranking, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição com 2.744 motos vendidas, enquanto a Shineray XY 125 fecha o top 10, com 2.641 motos emplacadas.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Aqui vai um resumo do que está bombando nas vendas:

Honda CG 160 – 26.682 Honda Biz – 13.966 Honda NXR 160 Bros – 10.677 Honda Pop 110i – 10.582 Mottu Sport 110i – 6.399 Yamaha YBR 150 – 5.202 Honda CB 300F – 3.733 Honda PCX 160 – 2.852 Yamaha Fazer 250 – 2.744 Shineray XY 125 – 2.641

Esse ranking foi produzido com dados da Fenabrave, e mostra bem como o mercado tem se movimentado. E se você está pensando em pegar a estrada, aí vão algumas dicas: não se esqueça de dar aquela conferida no óleo e na calibragem dos pneus antes de sair, principalmente se o percurso for longo. Muita gente acaba esquecendo, mas pode fazer toda a diferença na sua segurança e conforto na estrada!