Volkswagen oferece desconto de R$ 33.138 no Taos Highline para CNPJ

Durante o mês de julho, uma oportunidade incrível aguarda os amantes de carros que estão no setor rural ou têm CNPJ. O Volkswagen Taos Highline está disponível com condições especiais através do programa de vendas diretas. E não dá para ignorar: esse SUV médio conta com uma lista caprichada de equipamentos e um porta-malas espaçoso de 498 litros. O único detalhe importante? Após a compra, o carro deve ficar no nome do comprador por, no mínimo, 12 meses.

A versão Highline 250 TSI tem o preço de tabela de R$ 231.990,00, mas a mágica acontece para quem tem CNPJ ou é produtor rural. Nesse caso, o valor cai para R$ 208.791,00. Isso significa um desconto de R$ 23.199,00 — é quase um presentão! Para se certificar de que essa é a real, uma pesquisa na concessionária Norpave confirmou a informação, mas lembre-se: os valores podem variar dependendo de onde você está.

Recentemente, no mês de junho, o Taos emplacou 889 unidades. No total, já são 8.552 carros vendidos no ano. Para ter uma ideia da disputa, o Toyota Corolla Cross lidera com 5.335 unidades, seguido pelo Jeep Compass, que vendeu 4.546. O Taos está fazendo um bom trabalho, hein?

### Equipamentos de Série do Taos Highline

Esse SUV vem recheado de itens de conforto e tecnologia. As rodas de liga leve diamantadas de 19” dão um visual estiloso. Você vai adorar a central multimídia “VW Play” com uma tela touchscreen de 10,1”, perfeita para conectar seu celular e dar aquele toque pessoal à sua direção. E quem já pegou trânsito pesado sabe como o sensor de chuva e o sensor crepuscular são aliados e tanto no dia a dia.

Segurança? O Taos não deixa nada a desejar. Com 6 airbags distribuídos pelo veículo e um ar-condicionado digital “Climatronic Touch”, a experiência de dirigir fica ainda mais confortável. E o assistente de estacionamento Park Assist é um verdadeiro quebra-galho em vagas apertadas.

### Mais Conforto e Segurança

Além de tudo isso, o modelo também inclui bancos dianteiros aquecidos, carregador por indução para celular e todas as entradas USB tipo C que uma pessoa moderna precisa. Os cintos de segurança traseiros são de três pontos para garantir que todos os passageiros estejam seguros. E quem dirige muito em estrada sabe que ter um bom controle de estabilidade e tração é essencial, especialmente em condições mais desafiadoras.

As lanternas traseiras em LED e o painel de instrumentos digital configurável de 10,25” dão aquele toque de modernidade ao Taos, enquanto o espaço interno é perfeito para quem viaja com a família ou amigos.

### Desempenho do Motor

Por fim, o motor 1.4 TSI turbo de quatro cilindros não decepciona. Com 150 cavalos de potência e 25,5 kgfm de torque, você consegue uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 9,4 segundos. O câmbio automático de oito marchas faz toda a diferença, garantindo trocas suaves e um desempenho que faz você sentir o carro na estrada.

Então, esse mês é a chance de sair por aí com um SUV que tem tudo para agradar, do transporte do dia a dia às viagens de férias. Isso sem contar que você ainda pode dar aquele desconto esperto.