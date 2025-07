SSPDS amplia segurança e serviços na ExpoCrato 2025

Plano de Segurança para a Expocrato 2025

A Expocrato 2025, que acontece de 11 a 20 de julho no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcanti, contará com um robusto plano de segurança, desenvolvido pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS). O objetivo é garantir segurança e tranquilidade para os visitantes do evento.

Mais de 200 policiais militares estarão realizando patrulhamento diário nas áreas ao redor do evento. A segurança será intensificada nas proximidades do parque, com agentes operando em viaturas, motocicletas e até a cavalo.

A operação será coordenada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), com a colaboração da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). A Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS liderará as ações, contando também com suporte da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas do Ceará (Ciopaer) e da Coordenadoria de Inteligência (Coin).

Halley Filho, responsável pela Copol, destacou que o plano foi elaborado tendo em mente a grandeza do evento. A polícia realizará o policiamento ostensivo principalmente nos dias de maior movimento e fará uso de monitoramento por câmeras dentro do parque. Caso ocorra algum crime, a polícia investigativa estará pronta para agir. Além disso, haverá ações do programa Meu Celular e suporte da polícia na Tenda Lilás, espaço voltado à orientação de temas relacionados à segurança.

Ações da Polícia Civil

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) contará com mais de 140 policiais no evento, no estande das Forças de Segurança. O espaço oferecerá serviços de atendimento ao público, como um local para denúncias e esclarecimento de dúvidas. Serão distribuídos panfletos informativos sobre assuntos sensíveis, como exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como orientação sobre questões de homofobia e situações de discriminação de gênero.

Ações da Polícia Militar

A PMCE concentrará seus esforços na realização de policiamento preventivo e repressivo, com a presença de mais de 1.750 policiais ao longo do festejo. O objetivo é manter a ordem e a segurança durante todos os dias do evento.

Ações do Corpo de Bombeiros

Os bombeiros militares estarão posicionados estrategicamente próximos à entrada do evento para garantir a resposta rápida a situações de incêndio ou qualquer emergência que envolva controle de pânico, utilizando viaturas adequadas para essas ocorrências.

Ações da Perícia Forense

A Pefoce também estará presente durante as festividades. No estande das Forças de Segurança, os profissionais da perícia irão emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN) para visitantes que precisem desse serviço. Além disso, haverá atividades destinadas a informar o público sobre a atuação da instituição.

Com essas ações, a segurança na Expocrato 2025 pretende proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos os participantes do evento.