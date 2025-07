Peugeot 2008 Allure tem desconto de R$ 24.260 para PcD

O Peugeot 2008 Allure é uma opção que brilha na categoria dos SUVs com um pacote de equipamentos que realmente agrega valor. Especialmente agora, em uma ação de vendas diretas da montadora, o carro está com condições bem vantajosas, principalmente para pessoas com deficiência (PcD), que podem aproveitar isenção total do IPI e um bônus extra.

Se você está interessado, vale a pena dar uma passada em uma concessionária da Peugeot pelo Brasil. É lá que você vai obter informações sobre a documentação necessária, prazos e as melhores formas de pagamento para essa modalidade de compra.

E vamos falar de preços! O Peugeot 2008 Allure T200, que tem um preço de tabela de R$ 153.990, pode ser adquirido por R$ 129.729,15 para clientes PcD. Isso representa uma economia bem significativa de R$ 24.260,85 — informação que você pode confirmar entrando em contato com a concessionária.

Quanto ao motor, a versão GT do 2008 vem equipada com um 1.0 turbo de três cilindros que não decepciona. Ele entrega até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, combinado com uma transmissão CVT que simula sete marchas. Isso garante uma performance suave, perfeita para quem enfrenta o trânsito agitado das grandes cidades.

O novo 2008 cresceu um pouquinho e agora possui 4,30 metros de comprimento, ou seja, são 14 cm a mais do que o modelo anterior. Com isso, o espaço interno ficou mais que agradável. O entre-eixos também aumentou em 6 cm, proporcionando mais conforto para quem viaja atrás — algo sempre valorizado em viagens com a família ou os amigos.

Por falar em conforto, a Peugeot fez questão de aumentar o espaço para as pernas dos passageiros no banco de trás, e isso realmente faz a diferença. O espaço para a cabeça chegou a 94 cm, superando concorrentes como o Hyundai Creta e o VW T-Cross. E não para por aí: o porta-malas agora comporta 434 litros, ou seja, 30 litros a mais que antes. Ideal para aquele final de semana no interior ou uma viagem com o pessoal.

E os equipamentos? O 2008 Allure já vem com bancos revestidos em couro, alerta de ponto cego, câmeras com visão 360 graus e sensor de estacionamento tanto na frente quanto atrás. Além disso, você conta com uma chave presencial e partida por botão, carregador de celular por indução, e até rodas de liga leve de 17 polegadas.

E para quem curte tecnologia e segurança, a versão traz também faróis de LED e lanternas com um efeito tridimensional que não passam despercebidos. O volante é multifuncional e se ajusta tanto em altura quanto em profundidade, o que é bem prático na hora da direção. E claro, não podemos esquecer dos quatro airbags e do assistente de partida em rampa, um baita aliado nas subidas.

A central multimídia é outro ponto alto, com uma tela de 10″ e espelhamento sem fio, além de diversas entradas USB, garantindo que a galera mantenha os dispositivos carregados durante a viagem.

O Peugeot 2008 Allure é uma escolha que promete agradar quem busca estilo e funcionalidade ao mesmo tempo. Se você ainda não deu uma chance para ele, quem sabe nessa nova versão você não se apaixona de vez?