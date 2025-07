Volkswagen oferece desconto de R$ 22.510 no Nivus Highline para CNPJ

O Volkswagen Nivus Highline está de olho nas empresas e produtores rurais com uma oferta que não dá para perder! Durante todo julho, se você se encaixar nas regras de vendas diretas da marca, pode sair com um SUV novinho na garagem e com um descontão que chega a R$ 22.510,60. O brinco todo pode ser seu por R$ 138.279,40, ao invés do preço normal de R$ 160.790. Mas fica a dica: depois de comprar, o carro só pode ser revendido após 12 meses.

Essa promoção vale a pena conferir! Se você estiver interessado, é só dar uma passada na concessionária Volkswagen mais próxima e perguntar sobre os documentos e o processo de compra. No local, você ainda pode se esclarecer sobre prazos de entrega, formas de pagamento e tudo que precisar. Quem já passou pela correria de documentação sabe como é bom resolver tudo de uma vez só.

Agora, vamos falar do que realmente importa: o Nivus Highline é um carro que impressiona quando se trata de equipamentos. Ele vem com um sistema multimídia todo esperto, a tela touchscreen “VW Play Connect”, que vai deixar suas viagens mais divertidas. E não para por aí: são seis alto-falantes de qualidade, ar-condicionado automático “Climatronic” e bancos com acabamento premium que garantem conforto em trajetos longos.

Se você é do tipo que adora gadgets, vai adorar o carregador de celular sem fio que vem de série. E, para ajustar a posição do volante, a coluna de direção é ajustável tanto em altura quanto em profundidade. Assim, sempre dá para encontrar a posição ideal para um rolê tranquilo.

E não se esqueça dos detalhes que fazem a diferença! O Nivus Highline tem apoio de braço central com porta-objetos, direção elétrica, e um sistema de fixação ISOFIX, super prático para quem viaja com crianças. Ah, e a iluminação interna no porta-luvas e no porta-malas? Uma mão na roda em viagens noturnas!

A questão de segurança também é levada a sério. O modelo conta com controle eletrônico de estabilidade, controle de tração e uma câmera de ré que facilita as manobras, principalmente em estacionamento apertado. O painel digital de 10,25 polegadas, as rodas de liga leve escurecidas de 17 polegadas e as entradas USB tipo C estão ali para tornar a experiência ainda melhor.

Vamos colocar tudo sob o capô agora. O Nivus Highline traz um motor 200 TSI, que é um 1.0 turbo de três cilindros com injeção direta. Esse motor é esperto, entregando 116 cv se você abastecer com gasolina e até 128 cv com etanol. E para quem adora fazer o carro render, ele tem um torque de 20,4 kgfm em ambos os combustíveis, além de uma transmissão automática de seis marchas, super suave.

Então, se você está buscando um SUV que combina estilo, conforto e uma pitada de tecnologia, vale a pena dar uma chance ao Nivus Highline. Ele pode ser o seu companheiro ideal para apreciar as estradas do Brasil!