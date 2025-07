Commander com desconto de R$ 35 mil fica abaixo do Corolla Cross

O Jeep Commander Longitude 7 lugares, versão 2025, na elegante cor Preto Carbon, está com uma promoção imperdível. Essa oferta é exclusiva para microempresas e produtores rurais que têm CNPJ ativo e inscrição estadual em dia. Infelizmente, se você é uma pessoa física, PcD, taxista ou uma empresa que não se enquadra como micro, vai ter que esperar por outra oportunidade.

O preço de tabela da versão Longitude T270 AT 7L está marcado em R$ 240.990, mas, se você se encaixar nas condições de venda direta, pode levar por apenas R$ 205.990 — isso mesmo, uma economia de R$ 35.000! Como a Jeep confirmou isso ao site Fipe Carros, é bom lembrar que preços podem mudar de acordo com a região e concessionária.

Quem está pensando em adquirir o veículo pode procurar qualquer concessionária Jeep pelo Brasil. É interessante saber como funciona a compra por vendas diretas, quais documentos são necessários e quais são as opções de financiamento disponíveis para empresas e produtores. Muitos ainda não se atentam a isso, mas entender as modalidades de compra pode facilitar bastante!

Ao falar do Jeep Commander Longitude, não podemos deixar de mencionar os seus recursos. Ele vem equipado com acendimento automático dos faróis, volante com regulagem de altura e profundidade, e um ar-condicionado digital de duas zonas que ajusta a intensidade na parte traseira. Os bancos são parcialmente revestidos em couro e o carro conta com uma central multimídia de 10,1″ que se conecta ao seu celular via Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Para quem vive no trânsito, ter um assistente ativo de direção (ADA) é uma mão na roda, não é mesmo?

E se você ainda não está convencido, saiba que o SUV também tem um bom conjunto de tecnologias. Os faróis Full LED são super eficientes e oferecem uma visibilidade incrível à noite. O controle de estabilidade e tração proporciona mais segurança em diversas condições de estrada. Já pensou em como seria dirigir em uma noite chuvosa sem estáticos de segurança? Um sonho!

Para quem leva cargas, o porta-malas ainda oferece ganchos para fixação, e a iluminação interna traz um toque de praticidade. O sistema Isofix para cadeirinhas infantis é outro detalhe que não pode passar despercebido, garantindo o transporte seguro dos pequenos. Além disso, o painel digital de 10,25″ é um show à parte, trazendo todas as informações que você precisa na palma da mão.

### Jeep Commander Longitude para CNPJ em julho de 2025:

| Versões | Preço de tabela | Preço CNPJ | Desconto |

|—————————–|——————|——————|—————|

| Longitude T270 AT 7L | R$ 240.990,00 | R$ 205.990,00 | R$ 35.000,00 |

Aproveitar essa oferta pode ser um excelente negócio, especialmente para quem já tem um pé na estrada. Além de todo conforto e tecnologia, esse modelo oferece um ótimo custo-benefício se você está pensando em um SUV para a família ou para o trabalho.