Multa por mascar chiclete neste local surpreende usuários

Singapura, essa incrível cidade-estado do sudeste asiático, é um destino que mistura tradição e modernidade. Conhecida por algumas proibições curiosas e pela diversidade de idiomas, a cidade atrai turistas de todos os cantos do mundo. Uma das proibições mais notáveis? A de mascar chicletes. Vamos entender o porquê dessa restrição e descobrir outras características fascinantes desse lugar.

Rigor e limpeza

Desde a década de 1990, Singapura decidiu proibir a venda de chicletes. A medida foi tomada para enfrentar problemas como o aumento dos custos de limpeza nas ruas e as interrupções no transporte público. Isso mesmo! Os chicletes representavam um desafio para a infraestrutura urbana, já que eram frequentemente encontrados grudados em calçadas e bancos. Hoje, eles só podem ser comprados em farmácias, mas apenas com receita médica para fins de saúde.

Expansão territorial

Singapura não é só famosa pelas suas proibições inusitadas; a cidade também fez um trabalho impressionante de expansão territorial. Ao longo dos últimos 40 anos, ela aumentou sua área em 25% utilizando uma tecnologia chamada recuperação de terras do mar. Um ótimo exemplo dessa transformação é a icônica Marina Bay, que mostra como a cidade pode aproveitar ao máximo o pouco espaço que tem.

Riqueza linguística

Outra característica marcante de Singapura é a sua diversidade linguística. O país possui quatro idiomas oficiais: inglês, malaio, mandarim e tâmil. O inglês é o mais utilizado em negócios e no governo, mas o malaio é presença forte em cerimônias oficiais e no hino nacional, “Majulah Singapura”. Uma curiosidade é o famoso Singlish, um jeito bem peculiar de falar inglês que mistura expressões locais, gerando um dialeto único que só quem vive lá consegue realmente compreender.

Atrações turísticas inovadoras

Nos últimos anos, Singapura se firmou como um destino turístico inovador. A cidade não apenas oferece tecnologia de ponta e uma infraestrutura moderna, mas também diversas experiências culturais e gastronômicas que encantam os visitantes. Os grandes resorts e complexos de entretenimento, como Gardens by the Bay, são exemplos disso e ajudam a sustentar a economia local, posicionando Singapura como um importante polo de turismo de experiências.

Assim, Singapura continua se destacando no cenário global com seu modelo de disciplina e inovação, transformando desafios em oportunidades. A cidade está sempre pronta para receber visitantes com seu mix de tradição e modernidade, prometendo experiências inesquecíveis.