Fiat reduz preço do Fastback Impetus Hybrid em R$ 22.678

O Fiat Fastback Impetus Hybrid 2025/2026, na elegante cor Preto Vulcano, está com uma condição especial que pode interessar muitos apaixonados por carros. Essa promoção é exclusiva para microempresas e produtores rurais com CNPJ ativo e inscrição estadual em dia. Infelizmente, não vale para pessoas físicas, PCD, taxistas ou empresas maiores. E fiquem atentos: a oferta é válida até 31 de agosto, e o veículo não pode ser revendido nos primeiros 12 meses.

Falando em preços, a versão Impetus T200 Hybrid CVT sai por R$ 167.990 para o público geral. Porém, se você se encaixar nos critérios de elegibilidade, pode levar esse modelo por R$ 145.311,35, aproveitando um desconto bem bacana de R$ 22.678,65. Que tal economizar esse dinheiro para um bom abastecimento?

Se você estiver interessado, vale a pena conferir as concessionárias da Fiat. Eles oferecem toda a orientação que você precisa: quais documentos levar, como é o trâmite para obter isenção, prazos e até opções de financiamento para empresas e produtores.

Agora, se você curte um desempenho robusto, o Fastback Audace Hybrid vem equipado com um motor 1.0 turbo. Ele entrega até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, perfeito para quem gosta de acelerar nas estradas. Além disso, conta com um sistema híbrido leve que traz um motor elétrico servindo de alternador e motor de partida. É tecnologia que faz diferença!

Esse carro utiliza duas baterias: uma de chumbo-ácido e outra de íon de lítio. Elas ajudam bastante naquelas arrancadas mais rápidas e ainda armazenam energia para manter o sistema elétrico sempre ativo. Prático, né?

Entre janeiro e julho de 2025, o Volkswagen Nivus até se destacou nas vendas, com 28.439 unidades emplacadas, mas o Fiat Fastback levou a melhor, com 31.368 unidades vendidas no mesmo período. O Citroën Basalt ficou atrás com 11.630 unidades.

Por dentro, o Fastback Impetus vem com quatro airbags, ar-condicionado automático digital e um acabamento em couro que deixa tudo mais requintado. A central multimídia, com uma tela sensível ao toque de 10,1”, deixa você conectado com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Ah, e quem gosta de tecnologia vai adorar o painel de instrumentos digital de 7”, que traz um ar futurista ao carro.

Outras funcionalidades que impressionam incluem o freio de estacionamento eletrônico com Auto Hold e lanternas traseiras em LED. As rodas de liga leve de 18” e o volante revestido em couro se destacam ainda mais quando você está na estrada, dando aquele toque especial que todo motorista aprecia. E para a galera que precisa carregar o celular enquanto viaja, tem cargador por indução!

Com tantas qualidades e uma promoção tentadora, o Fiat Fastback Impetus Hybrid é uma opção a se considerar se você busca estilo, tecnologia e economia. Vamos ficar de olho nas novidades!