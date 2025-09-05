Volkswagen oferece desconto de até R$ 39.342 no T-Cross para PcD

O Volkswagen T-Cross continua firme no mercado, oferecendo cinco versões para quem está à procura de um SUV compacto. Porém, quem estava de olho no modelo precisará se preparar, pois ele passou por um reajuste de preços que pode chegar até R$ 5.000 a mais. Isso significa que os valores para quem busca vendas diretas também sofreram alteração, mas já dá para conferir tudo no site da marca.

Uma boa notícia para quem tem interesse é que a versão Sense 200 TSI AT, direcionada para vendas diretas, manteve seu preço em R$ 119.990,00. Para as pessoas com deficiência, ainda há a vantagem das isenções de ICMS e IPI, fazendo o preço cair para R$ 101.791,14. Isso representa uma economia bacana de R$ 18.198,86!

Falando das outras versões, a 200 TSI AT agora custa R$ 154.990,00, com um leve aumento de R$ 1.000. Para o público PcD, o preço fica equipado em R$ 127.001,11, garantindo um desconto de quase R$ 28.000. Essa configuração Comfortline 200 TSI AT aumentou R$ 1.700 e agora vale R$ 175.990,00, mas para PcD o valor é de R$ 144.208,82, gerando uma economia de R$ 31.781,18.

Na versão Highline 250 TSI, o modelo teve um incremento de R$ 2.500, subindo para R$ 189.990,00. Aqui, os descontos são ainda mais interessantes, pois quem é PcD consegue adquirir por R$ 150.647,85, resultando em uma economia de até R$ 39.342,15. Já na versão Extreme 250 TSI, o aumento foi de R$ 5.000, mas quem é PcD paga R$ 165.386,47, um desconto de R$ 31.603,53.

O T-Cross conta com duas opções de motorização. As versões Sense, 200 TSI AT e Comfortline vêm com um motor 1.0 turbo flex de três cilindros, com até 128 cv de potência e torque de 20,4 kgfm. Esse motor é acoplado a uma transmissão automática de seis marchas, perfeita para quem busca conforto e praticidade em cidade e estrada.

Por outro lado, as versões Highline e Extreme são equipadas com o motor 1.4 turbo flex de quatro cilindros, que garante 150 cv e torque de 25,5 kgfm. Essa opção é ideal para quem gosta de um pouco mais de pegada na hora de acelerar.

De janeiro a julho de 2025, o T-Cross continuou sendo o SUV mais procurado do Brasil, com 61.256 unidades emplacadas. Atrás dele, temos o Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross, que também estão fazendo bonito no mercado.

Se você está comigo nesta jornada sobre o Volkswagen T-Cross, está ficando mais fácil entender porque ele é tão amado nas ruas!