Ram 2500 e 3500 oferecem mais de 30 acessórios originais

As novas Ram 2500 e 3500 2025 chegaram para deixar a concorrência comendo poeira! Essas picapes a diesel não são apenas potentes, mas também trazem um design arrojado e muito conforto. Se você procura uma truck que une força e tecnologia, suas atenções precisam estar voltadas para elas.

Para começar, o motor Cummins 6.7 Turbodiesel High-Output entrega impressionantes 436 cv e 148,7 kgfm de torque. É para deixar qualquer um com um sorriso no rosto ao pisar no acelerador, não é mesmo? Com uma transmissão automática de oito marchas, a agilidade é garantida, ideal para quem precisa de desempenho no dia a dia ou em situações de trabalho mais pesadas. Se você já teve que rebocar algo, sabe como é importante um motor robusto e eficiente para a tarefa.

Além da potência, o visual também não decepciona. As novas Ram receberam uma frente repaginada, com grade nova e faróis e lanternas em LED que dão aquele brilho especial. E quem gosta de praticidade também vai curtir as rodas de 18” e espelhos elétricos. O interior foi projetado com tecnologia de ponta, incluindo um espelho interno digital e uma tampa de caçamba elétrica. A funcionalidade da RAM Connect permite controlar diversas funções pelo smartphone, trazendo modernidade e conveniência para o seu dia a dia.

Falando em personalização, a Stellantis e a Mopar não deixaram a desejar e oferecem uma série de acessórios originais. Eles organizaram tudo em pacotes que atendem a diferentes gostos e necessidades. Por exemplo, o pack Força traz alargadores de paralamas e ponteiras esportivas, enquanto o pacote Capacidade inclui engates de reboque e tapetes de caçamba. Não dá para esquecer do pack Luxo, que inclui estribos elétricos e itens de acabamento que dão aquele toque especial.

Se você busca acessórios individuais, a coleção inclui capotas marítimas, estribos elétricos, componentes de personalização e muito mais, todos desenvolvidos pela Engenharia Stellantis-Mopar, garantindo que qualidade e segurança sejam prioridade.

Esses acessórios estão disponíveis em 142 concessionárias pelo Brasil, o que garante que você tenha opções rápidas e práticas na hora de personalizar sua caminhonete. E o melhor: todos os equipamentos mantêm a garantia e qualidade que a marca já é famosa. Isso agrega valor à sua Ram e a deixa ainda mais única.

Os preços das novas Ram começam em R$ 559.990 na versão 2500 Laramie e vão até R$ 679.990 na 3500 Longhorn. A 2500 foca no conforto, com suspensão de molas helicoidais, enquanto a 3500 é toda voltada para capacidade, trazendo feixes de molas reforçados. Ah, e se você tinha a Night Edition da 2500 em vista, saiba que ela foi descontinuada, mas ainda pode ser encontrada em algumas concessionárias.

Com tudo isso, a nova linha Ram 2500 e 3500 se destaca no mercado, pronta para atender quem busca potência e sofisticação nas estradas e trilhas do Brasil.