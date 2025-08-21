Volkswagen oferece desbloqueio de potência do motor por assinatura

Nos últimos tempos, se tem falado bastante sobre serviços de assinatura, não é mesmo? Desde plataformas de streaming até academias, essa prática virou o novo normal. Agora, as montadoras estão começando a seguir essa onda e a proposta é bem interessante: cobrar uma mensalidade para desbloquear recursos ou melhorar o desempenho dos cars. A Volkswagen é a mais recente a entrar nessa dança, e o modelo escolhido foi o ID.3, seu hatch elétrico.

A notícia quente é que no Reino Unido, os donos do ID.3 Pro podem adicionar 27 cv extras ao carro, subindo a potência de 201 cv para 228 cv. E como isso funciona? Bastante simples: por uma taxa mensal de cerca de US$ 22,30, ou num pagamento único de US$ 878, você garante esse upgrade. Claro que o torque também vai lá pra cima, mas a autonomia e a velocidade máxima seguem na mesma, sem alterações. Na Alemanha, o preço da assinatura é um pouquinho mais em conta: 18,90 euros por mês ou 629 euros para quem preferir a compra vitalícia.

Mas não pense que essa atualização vem de fábrica. Pra ativar essa potência extra, é preciso usar o VW Connect, que só funciona em veículos com software 3.2.1 ou superior. E atenção: caso o motorista opte por cancelar a assinatura, a potência volta ao normal. Agora, se pagou a taxa única, pode ficar tranquilo — esse upgrade é só seu para sempre, até mesmo se decidir vender o carro.

Esse estilo de cobrança já é bem comum entre as marcas de luxo. A BMW e a Mercedes-Benz já oferecem assinaturas para algumas funcionalidades, como bancos aquecidos e controle de cruzeiro adaptativo, mas a galera não anda muito feliz com essa história de “pagamentos ocultos”. Afinal, equipamentos que muitos consideram básicos acabam na lista de extras que você precisa pagar para ter.

Além da potência, a Volkswagen também disponibiliza assinatura para funções como navegação, farol alto automático e ACC. Os planos variam entre mensais, anuais e vitalícios. Embora os valores não sejam altos, muitos especialistas acreditam que essas taxas bem que poderiam estar embutidas no preço do carro, tornando tudo mais simples para o consumidor.

Essa estratégia da VW é um sinal de que o mercado automotivo está buscando novas formas de se reinventar em tempos de custos altos e mudanças tecnológicas. A maneira como usamos os carros está mudando, e a questão que fica é: o que realmente significa “possuir” um carro nos dias de hoje? Não é fácil, mas o assunto é, no mínimo, intrigante para quem é apaixonado pelo volante.