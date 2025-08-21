Galã português estreia na novela Dona de Mim, da TV Globo

Aos 34 anos, o ator português José Maria Brion realiza um grande sonho: atuar na televisão brasileira. Ele estreará na nova novela das 19h da TV Globo, chamada “Dona de Mim”, entre os dias 18 e 22 de agosto. Na história, ele interpreta Deco, um tatuador português com um passado complicado, que retorna à vida de Nina, uma personagem vivida por Flora Camolese.

Deco e Nina tiveram um relacionamento intenso enquanto ela morava em Portugal. Após a jovem deixar o país repentinamente levando sua máquina de tatuagem, Deco decide procurá-la. Contudo, suas intenções não são claras, levantando a dúvida se ele deseja apenas a máquina ou se há algo mais em sua busca. O ator já adiantou que Deco também está envolvido no tráfico de drogas, o que promete trazer várias complicações para a trama no Brasil.

José Maria, que prefere ser chamado de Zé Maria, é o filho mais novo de um casal que está junto há quase 40 anos. Ele cresceu em Lisboa, onde descobriu sua paixão pelas artes desde pequeno, participando de peças escolares e projetos para grandes emissoras portuguesas, como SIC e TVI.

Para se aprofundar na atuação, Zé Maria estudou no renomado Lee Strasberg Film and Theatre Institute, em Nova York, escola famosa por ter formado grandes nomes do cinema, como Al Pacino e Marilyn Monroe. Agora, ele finalmente terá a chance de atuar na teledramaturgia brasileira, um sonho que sempre desejou.

Além da carreira artística, José Maria tem uma formação acadêmica sólida. Ele possui graduação em Administração e mestrado em Finanças pela Cass Business School, em Londres. Após trabalhar nessas áreas em Lisboa, decidiu seguir sua vocação artística. Sua mais recente atuação no teatro foi em Viena, em uma peça inspirada na vida do compositor Stravinsky e do bailarino Nijinski.

O ator é apaixonado por diversas formas de arte, incluindo teatro, cinema e televisão. Em suas próprias palavras, ele se sente motivado a viver diferentes vidas através da atuação. “Um ator precisa viver várias histórias, não se contenta em viver apenas uma”, reflete.

José Maria sempre teve uma conexão especial com o Brasil. Ele já explorou diferentes regiões do país, de norte a sul, e sua mãe viveu por oito anos em São Paulo e Santos, o que intensificou seu contato com a cultura brasileira. Para ele, o Brasil é um “país irmão” que sempre ocupou um lugar especial em seu coração. “A riqueza e a diversidade cultural do Brasil são fascinantes”, comenta.

Atualmente residindo no Rio de Janeiro, José Maria expressa sua gratidão pelo acolhimento que recebeu e pela beleza da cidade. “Sinto que poderia ficar aqui para sempre. A energia humana e criativa do Rio é contagiante”, diz.

À medida que a estreia se aproxima, o ator demonstra entusiasmo e foco em sua nova jornada. “Estou sendo muito bem recebido pela equipe da novela. Espero que o público goste do meu trabalho e se conecte com o Deco. Meu sonho é alcançar um reconhecimento artístico, assim como nomes como Tony Ramos e Antônio Fagundes, que são muito inspiradores para mim”, finaliza.