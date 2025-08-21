Períodos de carência para aposentadoria no INSS: o que saber

Pensar sobre o INSS e o tempo de carência para aposentadoria pode ser um desafio. Existem várias nuances na hora de calcular quando e como você pode se aposentar. Factor como registros inconsistentes no CNIS, períodos de auxílio-doença ou até ações trabalhistas podem afetar sua trajetória.

Quando falamos de contribuições que atrasaram, é bom lembrar que elas podem ser ajustadas para respeitar as regras do INSS, especialmente se a aposentadoria está nos seus planos.

Como funciona

O tempo especial no INSS é algo que merece ser destacado. Contudo, é importante notar que apenas contribuições até 12 de novembro de 2019 foram aceitas. Há a possibilidade de antecipar a aposentadoria, mas isso depende de alguns requisitos específicos. Uma boa organização das suas contribuições torna essa tarefa mais simples e menos estressante.

Se você trabalha em áreas consideradas insalubres, isso pode facilitar seu caminho para a aposentadoria. Profissões em setores de risco, como mineradoras, têm requisitos diferentes por conta do impacto na saúde. Por exemplo, os trabalhadores expostos a essas condições podem aposentar-se aos 55 anos, com 15 anos de contribuição.

Já quem lidou com amianto, que é classificado como médio risco, precisa ter 20 anos de contribuição e atingir a idade mínima de 58 anos. Para os que estão em atividades com baixo risco, como na saúde, metalurgia ou indústrias químicas, a idade mínima é de 60 anos e 25 anos de contribuição.

É fundamental entender que não basta simplesmente estar em uma função insalubre; é preciso comprovar isso para se aposentar pelo INSS. O PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) e o LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) são documentos essenciais para esta comprovação. O PPP mostra o que você faz no trabalho, enquanto o LTCAT é um relatório técnico sobre os riscos ambientais da sua função.

Além disso, se a sua empresa não repassar as contribuições ao INSS, você deve guardar os holerites e documentos relacionados ao contrato de trabalho, pois isso é crucial. Se o salário não estiver claro, a aposentadoria pode ser concedida com base no salário-mínimo, o que pode resultar em um valor bem menor do que você esperava.