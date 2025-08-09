Volkswagen Nivus Highline tem desconto de R$ 29 mil em agosto

O Volkswagen Nivus Highline está com uma proposta bem atraente para quem se encaixa nas condições de PcD. Para este mês de agosto, os preços estão bem competitivos, mantendo as mesmas condições que foram válidas em julho. Para quem optar pela versão topo de linha, é possível adquirir o SUV com isenção total de IPI e um bônus interessante de fábrica.

A versão Highline 200 TSI apresenta um preço de R$ 160.790 no varejo, mas a boa notícia é que, para o público PcD, esse valor cai para R$ 131.753,71, resultando em um desconto nada desprezível de R$ 29.036,29. Isso foi confirmado por uma consulta na concessionária Norpave e, claro, vale dizer que os preços podem mudar dependendo da região onde você estiver.

Falando em vendas, o Nivus deu um show no primeiro semestre de 2025, emplacando 22.662 unidades. Porém, não foi suficiente para superar o Fiat Fastback, que vendeu 25.161 unidades no mesmo período. O Citroën Basalt também apareceu na disputa, com 10.017 carros vendidos.

Agora, se você é fã de tecnologia, vai gostar do que o Volkswagen Nivus Highline 2026 oferece. A central multimídia VW Play Connect de 10,1 polegadas vem cheia de serviços remotos e conectividade com a internet, perfeita para quem vive conectado. E o painel totalmente digital de 10,25 polegadas dá um ar moderno ao volante. Não dá para esquecer dos ajustes na coluna de direção, que permite adaptar conforme sua preferência, e do controle eletrônico de estabilidade e tração, que são ótimos para manter a segurança.

Além de toda essa tecnologia, o Nivus Highline conta com bancos com revestimento premium, carregador de celular por indução e cintos de segurança traseiros automáticos. Instalar a cadeirinha do bebê também não será problema, já que ele vem com fixações ISOFIX e Top Tether. E uma câmera de ré sempre ajuda na hora de fazer aquele manobrar em lugares apertados, não é mesmo?

Agora, sob o capô, o motor 1.0 TSI é o conhecido 128 cv com etanol e 116 cv com gasolina. Esse motor tem um torque bem respeitável de 20,4 kgfm e está aliado a um câmbio automático de seis marchas, o que garante uma pegada firme na hora de acelerar.

Se você está considerando o Nivus, vale a pena dar uma conferida nas condições para PcD. Aqui está um resumo prático:

### Volkswagen Nivus Highline para PcD em agosto de 2025:

| Configuração | Preço geral | Preço para PCD | Descontos |

|——————-|—————-|——————|——————|

| Highline 200 TSI | R$ 160.790,00 | R$ 131.753,71 | R$ 29.036,29 |

Com tantas características e um preço competitivo, fica difícil não se empolgar, não é?