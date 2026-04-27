Enchente e assassinato marcam início de história com IA

A nova novela que será exibida na faixa das nove da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, tem estreia marcada para o dia 18 de maio. A trama começa com uma cena impactante: o assassinato de Arthur, um personagem central interpretado por Antônio Fagundes. A pergunta que vai mobilizar a história é quem foi o responsável pelo crime e quais os motivos por trás deste ato.

O enredo se inicia com uma enchente devastadora. Adriana, vivida por Letícia Colin, é uma fisioterapeuta que acaba de perder seu emprego e também o marido, Carlos, em um desastre causado pela água. Agora viúva, ela precisa cuidar de sua família, que inclui a mãe Elisa, o avô Otoniel e o irmão Maurício. Para sustentar a todos, Adriana aceita um emprego na mansão da família Brandão, onde deverá cuidar de Arthur.

A cena da enchente não foi filmada em um local comum; na verdade, toda a operação de gravação ocorreu em uma enorme piscina de 13 mil m² localizada no Parque Radical de Deodoro, no Rio de Janeiro. A produção construiu três casas cenográficas que foram projetadas para interagir com a água de forma realista, permitindo que elas cedessem, tombassem e fossem arrastadas de maneira segura. A diretora artística, Amora Mautner, considera essa operação uma inovação na televisão brasileira.

Para criar a sensação de chuva e correnteza, a equipe utilizou técnicos especiais, como tombadores de água, mangueiras de alta pressão e geradores de ondas. Além disso, veículos com sistemas de flutuação foram utilizados para simular o deslocamento na água. Renato Lopes, que é responsável pelos efeitos especiais, coordenou a interação entre os elementos físicos e os efeitos digitais adicionados na edição.

Um painel de LED de 200 m² também foi instalado para reproduzir uma imagem dinâmica da cidade de São Paulo ao fundo, trazendo mais realismo às cenas. A gerente de produção, Isabel Ribeiro, ressaltou que isso melhora a performance dos atores, já que eles atuam diante de uma imagem verdadeira em vez de um fundo verde. Na fase de pós-produção, foram utilizados recursos de inteligência artificial para aprimorar as imagens da cidade e intensificar o volume da chuva. O uso das milhões de litros de água na piscina foi planejado para seguir um protocolo de sustentabilidade, garantindo que a água retornasse ao reservatório.

Dentro da mansão dos Brandão, a presença de Adriana altera as dinâmicas familiares. Arthur vive com os irmãos Pilar e Ulisses, além da cunhada Silvana, todos com interesse na herança dele. Para proteger Adriana, ele decide deixá-la como herdeira de todos os seus bens e até sugere um casamento. Essa decisão provoca descontentamento entre os membros da família Brandão e também no avô de Adriana, Otoniel. No dia da cerimônia, Arthur é assassinado, desencadeando a trama central da novela.

“Quem Ama Cuida” é escrita pela dupla Walcyr Carrasco e Claudia Souto e tem lugar na cidade de São Paulo. O elenco conta com nomes como Letícia Colin, Jesuíta Barbosa, Antônio Fagundes, Isabel Teixeira, Alexandre Borges, além de Chay Suede, Agatha Moreira, Mariana Ximenes, Dan Stulbach, Tata Werneck, João Vitor Silva e Rainer Cadete.