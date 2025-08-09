Preço, ficha técnica e equipamentos do Fipe Carros

A Fiat Toro Ranch 2026 continua a reinar como a versão mais equipada da picape intermediária. Com um preço sugerido de R$ 228.490,00, essa belezinha recebeu algumas melhorias para este ano, principalmente no design frontal. A nova grade, com barras verticais, dá um charme a mais, e todos os modelos agora vêm com faróis full LED. Sabe aquele detalhe que faz a diferença? As luzes diurnas ganharam um novo visual com um padrão de “pixels”, algo que parece ter saído de um filme de ficção científica!

Debruçando-se sob o capô, a Toro Ranch traz um motor 2.2 turbodiesel de quatro cilindros, que entrega nada menos do que 200 cv e um torque de 45,9 kgfm. Para quem gosta de praticidade, a transmissão automática de nove marchas e a tração nas quatro rodas garantem que você não fique na mão — seja na cidade ou na estrada. Falando em consumo, na cidade dá para fazer cerca de 10,2 km/l, enquanto na estrada você pode chegar a 13 km/l. Para quem anda bastante, esses números fazem toda a diferença no bolso.

Curiosamente, as medidas da Toro permaneceram praticamente as mesmas após essa atualização — o comprimento aumentou apenas 0,9 cm por conta do novo design dos para-choques. É uma picape que se posiciona entre as compactas, como a Strada e a Saveiro, e as médias, como a robusta Hilux e a Ranger. Para se ter uma ideia, a Toro é 95 cm maior que a Strada, mas 38 cm menor que a Hilux. Uma boa escolha para quem busca espaço, mas não precisa de um caminhãozão.

E, pelo que a Fenabrave informou, a Fiat Toro está com tudo! Ela liderou as vendas de picapes intermediárias no primeiro semestre, com 23.332 unidades emplacadas. A concorrência pode até se acanhar, com a Ram Rampage em segundo lugar, vendendo 11.428, seguida pela Chevrolet Montana, que levou 10.126 para casa. E, não podemos esquecer da Renault Oroch, que registrou 5.683.

Equipamentos da Fiat Toro Ranch 2026

A Toro Ranch 2026 não economiza em tecnologia e conforto. Ela vem equipada com uma central multimídia de 10,1”, que é super compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Se você já teve que parar repentinamente, vai valorizar os sistemas ADAS, que incluem frenagem autônoma de emergência e alerta de saída de faixa. Para completar, os bancos de couro têm um acabamento marrom super estiloso, com emblemas que acrescentam um toque especial.

Dentro da cabine, o acabamento é escurecido e tem detalhes em cromado que só levantam a clássica elegância da picape. Além disso, inclui estribos laterais, um santo Antônio cromado e um seletor de tração 4WD, perfeito para aqueles que curtem aventuras fora de estrada. Com o controle de descida e o protetor de cárter, você poderá encarar trilhas sem medo!

E não podemos esquecer das rodas de liga leve aro 18”, que vão chamar a atenção por onde você passar. A direção elétrica, os faróis e as lanternas traseiras em LED e o sensor de estacionamento traseiro são itens que, com certeza, facilitam o dia a dia.

Ficha Técnica da Fiat Toro Ranch 2026

Especificações Detalhes Motorização 2.2 turbodiesel Combustível Diesel Potência (cv) 200 (D) Torque (kgf.m) 45,9 (D) Velocidade máxima (km/h) 201 (D) Tempo 0-100 km/h (s) 9,6 (D) Consumo cidade (km/l) 10,5 (D) Consumo estrada (km/l) 13,6 (D) Câmbio Automática Tração 4×4 Direção Elétrica Suspensão dianteira Tipo McPherson Suspensão traseira Tipo multibraço Freios dianteiros Discos ventilados Freios traseiros Discos ventilados Altura (mm) 1.734 Largura (mm) 1.845 Comprimento (mm) 4.945 Peso (kg) 1.950 Tanque (L) 60 Entre-eixos (mm) 2.990 Porta-malas (L) 937 Ocupantes 5

A Fiat Toro Ranch 2026, sem dúvida, oferece um pacote que vai agradar tanto aos que buscam praticidade quanto aos apaixonados por tecnologia e conforto no volante.