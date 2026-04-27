Isabel Teixeira alcança vilã das nove e avança na carreira

A atriz Isabel Teixeira está prestes a estrelar uma nova novela da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, escrita por Walcyr Carrasco. A trama, que começará a ser exibida a partir de 18 de maio, marca um passo importante na carreira da artista, que desde sua transição dos palcos para a televisão em 2022, sonhava em viver um papel de vilã em horário nobre.

Isabel interpretará Pilar Brandão, uma mulher ambiciosa que planeja assassinar seu irmão, Arthur, interpretado por Antonio Fagundes, para ficar com a fortuna da família. O foco da personagem é a ambição desmedida, que a leva a tramar sem arrependimentos. A atriz descreve Pilar como uma vilã que sente prazer na maldade, funcionando como uma figura central na narrativa.

Ao lado de Pilar, está Yuri, interpretado por José Loreto, um capataz que também se envolve romanticamente com a vilã e a ajuda em seus planos. Loreto, que anteriormente atuou com Isabel em “Pantanal”, caracteriza seu papel como alguém que segue as instruções de Pilar, até mesmo aceitando ser tratado como objeto.

O desejo de Isabel de interpretar uma grande antagonista foi apoiado pela diretora Amora Mautner, com quem trabalhou em “Elas por Elas”. A conexão entre as duas foi tão forte que Amora prometeu ajudar Isabel a realizar esse sonho. Para se preparar, a atriz revisitou a obra de Walcyr Carrasco e assistiu episódios de “Amor à Vida” para entender melhor a linguagem das novelas globais.

Isabel já teve experiências anteriores como vilã em “Volta por Cima”, mas acredita que “Quem Ama Cuida” representa um marco significativo em sua carreira na televisão. Ela enfatiza que a produção é cuidadosamente elaborada, com cenários impressionantes e um elenco talentoso, que inclui nomes como Tony Ramos, Agatha Moreira, Mariana Ximenes, Tata Werneck e outros.

Com essa nova fase, Isabel Teixeira está pronta para impressionar o público com sua interpretação de uma vilã memorável em uma das novelas mais esperadas do ano.