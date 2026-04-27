Números consolidados de 25 de abril de 2026

Desempenho das Programações de Sábado em 2026

No último sábado, 25 de abril de 2026, as audiências televisivas mostraram resultados interessantes entre os principais programas de diferentes emissoras.

Após a novela das nove, o programa Altas Horas da Globo alcançou sua melhor performance do ano, destacando-se na madrugada. Já o Programa do João, exibido pelo SBT, registrou a maior audiência da emissora, enquanto o Viva a Noite, também do SBT, viu seus índices caírem.

Durante o período da tarde, o Jequiti Live Show não conseguiu uma boa audiência, refletindo desafios no que se refere à popularidade.

Nas manhãs, o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios da Globo teve um desempenho superior ao do É de Casa.

Aqui estão os números consolidados de audiência para o dia:

Globo:

Globo Rural (reapresentação): 3,2

Bom Dia Sábado: 6,1

Pequenas Empresas, Grandes Negócios: 6,9

É de Casa: 6,5

SP1: 9,1

Globo Esporte: 10,0

Jornal Hoje: 10,1

Edição Especial: Terra Nostra: 10,5

Paulistar: 9,9

O Melhor da Escolinha: 9,4

Caldeirão com Mion: 10,7

A Nobreza do Amor: 15,3

SP2: 16,8

Coração Acelerado: 17,9

Jornal Nacional: 19,2

Três Graças: 20,6

Altas Horas: 13,4

SBT:

SBT Notícias Manhã: 1,7

Sábado Animado: 1,3

SBT Notícias 1ª Edição: 1,6

Clube do Chaves: 2,1

Cinema em Casa: Caçador de Recompensas: 2,6

Jequiti Live Show: 1,7

SBT Notícias 2ª Edição: 1,9

SBT Brasil: 2,6

Resumo Domênica Montero: 2,3

Comédia SBT: 2,1

Viva a Noite: 2,6

Programa do João: 2,9

Notícias Impressionantes: 2,0

SBT Notícias: 1,3

Record:

Igreja Universal: 0,3

Brasil Caminhoneiro: 0,6

Fala Brasil – Edição de Sábado: 2,6

The Love School: 1,8

Balanço Geral SP – Edição de Sábado: 3,4

Cine Aventura: Invasão Alienígena: 3,6

Cidade Alerta – Edição de Sábado: 5,1

Jornal da Record – Edição de Sábado: 5,0

Band:

Brasil Urgente – Edição de Sábado: 1,7

Jornal da Band: 2,3

Os dados de audiência são calculados em pontos, sendo que um ponto equivale a 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Esses números são utilizados como referência no mercado publicitário, permitindo que anunciantes avaliem as oportunidades de investimento em cada canal.